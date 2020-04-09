Дружину Джигана Самойлову можуть заарештувати: що сталося
Зірка Instagram Оксана Самойлова, яка нещодавно заявила про своє рішення розлучитися з репером Джиганом, може бути арештована.
Так, за 31-річною жінкою числяться штрафи на загальну суму в 12,5 тис. рублів за порушення правил дорожнього руху, термін сплати яких минув. Поки вони не оплачені, Самойловій загрожує арешт на 15 діб, повідомляє "Комсомольская Правда".
"31-річна жінка має штрафи за неправильне перевезення дітей, за перевищення швидкості, а також за їзду в недозволених місцях. Через неоплату їй загрожує притягнення за статтею 20.25 КоАП РФ, а це означає – арешт на строк до 15 діб. Ці штрафи Оксана отримала ще в кінці 2019 року. Загальна сума несплачених штрафів 12,5 тис. рублів", – розповіло джерело в правоохоронних органах виданню.
До речі, численні порушення встановлені за двома автомобілями: Cadillac Escalade ESV і Rolls-Royce Wraith. Інсайдери зазначили, що за їхньою інформацією, за кермом автомобілів частіше можна побачити чоловіка Оксани Джигана. Але, попри це, відповідати перед законом доведеться все ж 31-річній жінці, адже автомобілі зареєстровані на її ім'я.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У Джигана і його дружини Оксани Самойлової 18 лютого 2020 року народилася четверта дитина.
Пара також виховує трьох доньок.
Через кілька тижнів після пологів Самойлової Джиган почав знімати дивні відео, перебуваючи в нетверезому стані, і викладати їх у мережі.
Пізніше стало відомо, що артист лікується в наркологічній клініці і, ймовірно, розійшовся з дружиною.
За кілька днів до зізнання Самойлової про розлучення з чоловіком, у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Джиган вирішив продати будинок, в якому він жив із дружиною та дітьми.