Дружину Джигана Самойлову можуть заарештувати: що сталося

Зірка Instagram Оксана Самойлова, яка нещодавно заявила про своє рішення розлучитися з репером Джиганом, може бути арештована.

Так, за 31-річною жінкою числяться штрафи на загальну суму в 12,5 тисяч рублів за порушення правил дорожнього руху, термін сплати яких минув. Поки вони не оплачені, Самойловій загрожує арешт на 15 діб, повідомляє "Комсомольская Правда".

Оксана Самойлова і Джиган Фото: instagram/samoylovaoxana

"31-річна дівчина має штрафи за неправильне перевезення дітей, за перевищення швидкості, а також за їзду в недозволених місцях. Через неоплату їй загрожує притягнення за статтею 20.25 КоАП РФ, а це означає – арешт на строк до 15 діб. Ці штрафи Оксана отримала ще в кінці 2019 року. Загальна сума несплачених штрафів 12,5 тис. рублів", – розповіло джерело в правоохоронних органах виданню.

Оксана Самойлова Фото: instagram/samoylovaoxana

До речі, численні порушення встановлені за двома автомобілями: Cadillac Escalade ESV і Rolls-Royce Wraith. Інсайдери зазначили, що за їхньою інформацією, за кермом автомобілів частіше можна побачити чоловіка Оксани Джигана. Але, попри це, відповідати перед законом доведеться все ж 31-річній жінці, адже автомобілі зареєстровані на її ім'я.

Джиган Фото: instagram/iamgeegun

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