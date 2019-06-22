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Дружину отруєного Алібасова госпіталізували

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Актрису Лідію Федосєєва-Шукшина госпіталізували після нападу бронхіальної астми. Про це повідомляє Telegram -канал Baza.

Повідомляється, що актриса викликала швидку додому, відчувши задуху. Лікарі, що приїхали провели так звану небулайзерну терапію (інгалювання) і прийняли рішення про госпіталізацію Шукшиної.

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Лідія Федосєєва-Шукшина з чоловіком

Лідія Федосєєва-Шукшина з чоловіком

Фото "Вечерняя Москва"

Інформацію про госпіталізацію також підтвердила дочка актриси Ольга. "Їй цієї ночі стало погано", - розповіла вона Інтерфаксу.

Федосєєва-Шукшина - дружина музичного продюсера Барі Алібасова. На початку червня він потрапив в реанімацію з гострим отруєнням хімікатами. Алібасов випив засіб для прочищення труб, переплутавши його зі склянкою соку.

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Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Особа
Барі Алібасов
Місце
РосіяМосква
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