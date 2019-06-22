Дружину отруєного Алібасова госпіталізували

Актрису Лідію Федосєєва-Шукшина госпіталізували після нападу бронхіальної астми. Про це повідомляє Telegram -канал Baza.
Повідомляється, що актриса викликала швидку додому, відчувши задуху. Лікарі, що приїхали провели так звану небулайзерну терапію (інгалювання) і прийняли рішення про госпіталізацію Шукшиної.
Лідія Федосєєва-Шукшина з чоловіком
Фото "Вечерняя Москва"
Інформацію про госпіталізацію також підтвердила дочка актриси Ольга. "Їй цієї ночі стало погано", - розповіла вона Інтерфаксу.
Федосєєва-Шукшина - дружина музичного продюсера Барі Алібасова. На початку червня він потрапив в реанімацію з гострим отруєнням хімікатами. Алібасов випив засіб для прочищення труб, переплутавши його зі склянкою соку.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
У вівторок, 4 червня, російський продюсер Барі Алібасов отруївся засобом для прочищення труб. Його у важкому стані екстрено госпіталізували в Москві.
Через четвертий ступінь опіку шлунка музиканту потрібно тривале лікування.
У ЗМІ 5 червня з'явилася інформація, що Алібасов помер в інституті імені Скліфосовського в Москві, проте пізніше її спростували.
Музикант потребує операції на шлунку, але поки хірургічне втручання неможливе.
Пізніше з'явилася інформація, що у Алібасова відкрилася внутрішня кровотеча.
Алібасов-молодший розповів, що опіки незагойні, а це серйозно ускладнює ситуацію.
Тим часом, сестра продюсера вважає, що його отруїв навмисно хтось із членів сім'ї його дружини.
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