Дружину отруєного Алібасова госпіталізували

Актрису Лідію Федосєєва-Шукшина госпіталізували після нападу бронхіальної астми. Про це повідомляє Telegram -канал Baza.

Повідомляється, що актриса викликала швидку додому, відчувши задуху. Лікарі, що приїхали провели так звану небулайзерну терапію (інгалювання) і прийняли рішення про госпіталізацію Шукшиної.

Лідія Федосєєва-Шукшина з чоловіком Фото "Вечерняя Москва"

Інформацію про госпіталізацію також підтвердила дочка актриси Ольга. "Їй цієї ночі стало погано", - розповіла вона Інтерфаксу.

Федосєєва-Шукшина - дружина музичного продюсера Барі Алібасова. На початку червня він потрапив в реанімацію з гострим отруєнням хімікатами. Алібасов випив засіб для прочищення труб, переплутавши його зі склянкою соку.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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