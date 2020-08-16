Дружини Павліка знову публічно поскандалили після смерті його сина
Молода дружина співака Віктора Павліка Катерина Реп'яхова спровокувала скандал в мережі з його колишньою дружиною і матір'ю померлого сина Павла, який пішов з життя 7 серпня після довгої боротьби з онкологією.
Так, на особистій сторінці Реп'яхової в Instagram з'явилося суперечливе відео, де дівчина міркує про "біль втрати", а також розмовляє з підписниками про те, як після всього, що трапилося "повернутися в соціальні мережі". Монолог Реп'яхової розлютив колишню дружину Павліка Ларису Созаєву, на її думку 26-річна Реп'яхова, яка забрала Віктора з сім'ї, не може відчувати і обговорювати її втрату.
"Ми повинні ще комусь довести, що нам дійсно погано? Ми остерігаємось, щоб не привернути знову якийсь негатив, повернутися до нормального життя. Суспільство змушує нас якомога довше перебувати в поганому стані. Скільки потрібно чекати, щоб все ненормальні вгамувалися і я не отримала дозу негативу", – міркувала Катерина.
Свою думку про це Созаєва написала на особистій сторінці в Facebook. У повідомленні вона звернулася до Катерини з вимогою припинити "піаритися на горі", до якого вона не має відношення.
Також Лариса додала, що її покійний син Павло Павлік ненавидів дівчина, тому вона може знімати з себе траурні одягу і "не ганьбити себе".
"Я тобі дозволяю прямо зараз офіційно радіти і веселитися, бо до мого горя ти не маєш ніякого відношення. Паша тебе терпіти не міг! Знімай чорний одяг і живи так, як ти жила весь цей час! Чи не ганьбися!" – образилася мати померлого 21-річного хлопця.
Після того, як пост Созаевой викликав шквал критики і засудження на адресу Репяховой і Віктора Павлика з боку шанувальників, Лариса видалила пост і подякувала всім, хто її підтримав.
"Хороші мої, дякую за підтримку! Прибрала пост. Сподіваюся мене зрозуміли!" – написала жінка.
Катерина Репяхова, в свою чергу, також видалила відео, які спровокували скандал в мережі. Також дівчина відреагувала на слова Созаевой і зазначила, що "не дозволить нікому її ображати і захищатиме" (дивіться відео нижче).
Ця заява Репяховой також спровокувало хвилю критики в мережі.
"Ти правильно вчинила, що видалила пост. Що воно може зрозуміти – це чмо в чорному? Що вона може зрозуміти про горе, вони нікого не втрачала, а тільки відбирала. А Вітю шкода, не пощастило йому з черговою дамою", – обурилися користувачі мережі.
"Поясніть мені, будь ласка, вона від кого Лору зібралася захищати ?! Хіба що від самої себе ... Їй не вдасться такими постами себе обілити, люди все знають і все бачать", – додали інші.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
син українського співака Віктора Павліка Павло боровся з важкою хворобою – саркомою (рак хребта). Він помер 7 серпня через майже два роки після виявлення страшного діагнозу.
Смерть 21-річного Павла Павлика викликала ажіотаж в мережі. Українці висловили свої співчуття рідним і близьким.
Віктор Павлик в жовтні 2018 року звернувся за допомогою до людей через важку хворобу його молодшого сина Павла.
Співак розповідав, що спочатку хвороба у сина виявлялася тільки відчуттям оніміння в ногах, потім у хлопця почали відмовляти кінцівки.
Після перших етапів хіміотерапії йому стало краще, проте потім хвороба почала знову прогресувати.
Пізніше син артиста Павло повідомив, що складне лікування не дало результату і його стан помітно погіршився.
Віктор Павлик зворушливо звернувся до сина після його визнання.