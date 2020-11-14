Дружини Джигарханяна: що відомо про особисте життя актора

Особисте життя відомого російського актора Армена Джигарханяна, який помер в ніч на 14 листопада, була досить бурхливою.

За довгу, більш ніж восьмидесятилітнє життя артист був одружений тричі.

Першою дружиною Джигарханяна стала акторка Алла Ванновська. Вони прожили в шлюбі 6 років, однак після того, як артистка народила йому доньку Олену, у неї діагностували невиліковне психічне захворювання. Ходили чутки, що Ванновська була вибуховою, істеричною і болісно ревниво. Не витримавши страшних нападів, через рік після народження дитини, актор змушений був подати на розлучення і забрати доньку.

За інформацією ЗМІ, коли Джигарханян переїхав до Москви, Ванновська наклала на себе руки. Інші ж джерела повідомляють, що акторка померла в психіатричній лікарні.

Алла Ванновський і Армен Джигарханян. kino.rambler.ru

Донька Джигарханяна Олена хотіла піти по стопах батька, і стати акторкою. Незадовго до прем'єри вистави її знайшли в автомобілі разом з її хлопцем. Досі залишається невідомо, донька Джигарханяна померла від нещасного випадку або це було подвійне самогубство. Ходили чутки, що актор недолюблював парубка доньки. Лише один раз в інтерв'ю Джигарханян обмовився "Це моя вина".

Із другою дружиною Тетяною Власовою Джигарханян прожив більше сорока років. Він познайомився з нею в тому ж Єреванському російському театрі. Коли закрутився роман з актором, Власова була одружена з режисером. Перебуваючи у шлюбі, вона народила дитину, але разом подружжя вже не жило.

Як зізнавався Джигарханян, весілля відбулося настільки несподівано для обох, що до майбутньої церемонії вони не встигли навіть купити кільця. В ЗАГСі актор надів на палець коханої вінчальне кільце своєї бабусі, яка дісталася йому у спадок.

Тетяна Власова і Армен Джигарханян. rustars.tv

З сином Тетяни Степаном у Джигарханяна стосунки не склалися. Вони так і залишилися чужими людьми.

У подружжя не було спільних дітей, однак свого часу актор усиновив сина Тетяни Степана.

У 90-х роках Власова виявила бажання перебратися в США. Джигарханян на той час отримав американське громадянство, однак прийняв рішення все ж залишитися в Росії. Так подружжя прожило в шлюбі 15 років. Джигарханян лише два місяці на рік проводив в Америці. 2015 року артист оголосив про офіційне завершення другого шлюбу.

В на початку 2015 року Джигарханян повідомив про кохану Віталіну Цимбалюк-Романівську, музичного керівника Московського драматичного театру. Дівчина виявилася молодше знаменитості на 47 років. У лютому 2016 року пара офіційно оформила свої стосунки

Віталіна Цимбалюк-Романовська і Армен Джигарханян. ria.ru

В одному з інтерв'ю Джигарханян відповів, чим його зачепила Романовська.

"Якщо ти знаєш відповіді на всі питання, то ти – з КВН", - говорив актор.

2017 року Джигарханян і Романовська розлучилися. Після розлучення вся нерухомість актора перейшла до колишньої дружини. Сама ж екскохана заявляла, що відчувала себе непотрібною в цих стосунках.

Як передає " Комсомольская правда" Віталіна Цимбалюк-Романовська досить різко висловилася про смерть актора.

"Для мене він помер три роки [назад], коли мене позбавили можливості бути поруч, бачити його, розмовляти з ним. Адже він був зі мною майже половину мого життя", – зізналася піаністка.

Вона додала, що артист міг би прожити довше, якби його не позбавили можливості "залишатися на очах і бути затребуваним": "Він вів абсолютно закритий спосіб життя, який я б йому не побажала".

Романовська зазначила, що не знає, чи піде на похорон Джигарханяна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стала відома причина смерті Армена Джигарханяна. Про це повідомили з оточення російського актора.