Дружина зірки "Кварталу 95" показала свої гарячі фото

Дружина актора студії "Квартал-95" Сергія Казаніна показала ряд пікантних фотографій зі свого відпочинку на Мальдівах.

На фотознімках Наталії Казаніної, опублікованих в соціальній мережі Instagram, вона постала перед передплатниками в купальнику на тлі дерев'яних гойдалок неподалік від одного з готелів на Мальдівах, накинувши на себе легкий пеньюар.

"Куди не кинь оком - дух захоплює. Емоції зашкалюють. Серденько пустує. Настрій досягає найвищого градуса", - поділилася враженнями від відпочинку Казаніна.

Наталія Казаніна – дружина актора "Вечірнього кварталу" Сергія Казаніна, який з 2003 року працює в студії "Квартал-95". Казанін більш відомий під ім'ям Степан, однак насправді, це його псевдонім, який з'явився ще на першому курсі інституту.

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