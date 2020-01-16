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16 січня • оновлено в 23:25
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Дружина зірки "Кварталу 95" показала свої гарячі фото

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Дружина актора студії "Квартал-95" Сергія Казаніна показала ряд пікантних фотографій зі свого відпочинку на Мальдівах.

На фотознімках Наталії Казаніної, опублікованих в соціальній мережі Instagram, вона постала перед передплатниками в купальнику на тлі дерев'яних гойдалок неподалік від одного з готелів на Мальдівах, накинувши на себе легкий пеньюар.

Дружина зірки "Кварталу 95" показала свої гарячі фото
Дружина зірки "Кварталу 95" показала свої гарячі фото
Дружина зірки "Кварталу 95" показала свої гарячі фото
Дружина зірки "Кварталу 95" показала свої гарячі фото

"Куди не кинь оком - дух захоплює. Емоції зашкалюють. Серденько пустує. Настрій досягає найвищого градуса", - поділилася враженнями від відпочинку Казаніна.

Наталія Казаніна – дружина актора "Вечірнього кварталу" Сергія Казаніна, який з 2003 року працює в студії "Квартал-95". Казанін більш відомий під ім'ям Степан, однак насправді, це його псевдонім, який з'явився ще на першому курсі інституту.

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