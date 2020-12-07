Дружина загиблого в ДТП за участю Єфремова хотіла розлучитися з чоловіком за тиждень до його смерті
Дружина загиблого в ДТП за участю російського актора Михайла Єфремова Сергія Захарова подала заяву на розлучення за тиждень до трагедії. Так, пара була в шлюбі з 1993 року.
Як вказала Маргарита, вона не проживала разом з Сергієм з 1994 року. Про це стало відомо з копії позовної заяви про розірвання шлюбу, наданої "РЕН ТВ".
Як зазначила дружина Захарова, у них зникло почуття любові і шлюбні відносини припинилися ще з червня 2018 року.
Так, заява була подана 27 травня цього року. А вже 8 червня сталася та найстрашніша ДТП за участю актора Михайла Єфремова. Його автомобіль виїхав на зустрічну смугу, після чого сталося лобове зіткнення з однією з машин.
Артист на момент ДТП був п'яний, а також під впливом марихуани та кокаїну.
58-річний Сергій Захаров – водій автомобіля, в який врізався Єфремов, помер наступного ранку, 9 червня, в реанімації.
Пресненський суд Москви засудив Єфремова до 8 років колонії загального режиму. Однак пізніше артисту пом'якшили вирок до 7,5 років.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що засуджений за смертельну ДТП російський актор Михайло Єфремов може зайняти солідну посаду в білгородській колонії, де він буде відбувати покарання.