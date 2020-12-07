Дружина загиблого в ДТП за участю Єфремова хотіла розлучитися з чоловіком за тиждень до його смерті

Дружина загиблого в ДТП за участю російського актора Михайла Єфремова Сергія Захарова подала заяву на розлучення за тиждень до трагедії. Так, пара була в шлюбі з 1993 року.

Як вказала Маргарита, вона не проживала разом з Сергієм з 1994 року. Про це стало відомо з копії позовної заяви про розірвання шлюбу, наданої "РЕН ТВ".

Як зазначила дружина Захарова, у них зникло почуття любові і шлюбні відносини припинилися ще з червня 2018 року.

Заява про розірвання шлюбу "Известия"

Заява на розлучення з Сергієм Захаровим "Известия"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що засуджений за смертельну ДТП російський актор Михайло Єфремов може зайняти солідну посаду в білгородській колонії, де він буде відбувати покарання.