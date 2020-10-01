Дружина загиблого в ДТП з Єфремовим звернулася до Путіна
Цивільна дружина Сергія Захарова, який загинув в ДТП за участю актора Михайла Єфремова, Ірина Стерхова звернулася із заявою до президента Росії Володимира Путіна.
Копія документа опинилася в розпорядженні видання "МК". Так, жінка поскаржилася главі держави на те, що її не визнали потерпілою, попри десятки заяв до Слідчого комітету, прокуратури, Міністерства юстиції та інших установ. За її припущенням, вирішальним приводом для цього став висновок дільничного, який вказав, що її цивільний чоловік нібито знімав в її квартирі ліжко-місце.
"Документ, на який посилалися в суді Пашаєв, Добровінський і на підставі якого я зазнала стільки принижень і образ, з огляду на його публічну демонстрацію в ЗМІ ними, є підробленим і був отриманий ними незаконним шляхом за допомогою адвоката Бородіна. З ним я консультувалася у моїй справі, але угоди не укладала. Під виглядом надання допомоги мені, він отримав вищевказаний документ у дільничного інспектора і з метою нашкодити мені передав Добровінському і Пашаєву. Вони, не перевіривши його справжність, долучили його до матеріалів справи .. Прошу вас допомогти мені встановити правду, відновити добре ім'я, честь і гідність. Взяти на контроль перевірку моїх доводів ", – йдеться у зверненні дружини Захарова.
Вона також пояснила виданню, що буде вимагати скасування вироку Єфремову та визнання себе як потерпілу.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
8 червня російський актор Михайло Єфремов в нетверезому стані став учасником смертельної ДТП в центрі Москви. Його автомобіль виїхав на зустрічну смугу, після чого сталося лобове зіткнення з однією з машин.
Артист на момент ДТП був п'яний, а також під впливом марихуани та кокаїну.
58-річний Сергій Захаров – водій автомобіля, в який врізався Єфремов, помер на наступний ранок, 9 червня, в реанімації.
Пресненський суд Москви засудив Єфремова до 8 років колонії загального режиму.