Дружина загиблого в ДТП з Єфремовим звернулася до Путіна

Цивільна дружина Сергія Захарова, який загинув в ДТП за участю актора Михайла Єфремова, Ірина Стерхова звернулася із заявою до президента Росії Володимира Путіна.

Копія документа опинилася в розпорядженні видання "МК". Так, жінка поскаржилася главі держави на те, що її не визнали потерпілою, попри десятки заяв до Слідчого комітету, прокуратури, Міністерства юстиції та інших установ. За її припущенням, вирішальним приводом для цього став висновок дільничного, який вказав, що її цивільний чоловік нібито знімав в її квартирі ліжко-місце.

"Документ, на який посилалися в суді Пашаєв, Добровінський і на підставі якого я зазнала стільки принижень і образ, з огляду на його публічну демонстрацію в ЗМІ ними, є підробленим і був отриманий ними незаконним шляхом за допомогою адвоката Бородіна. З ним я консультувалася у моїй справі, але угоди не укладала. Під виглядом надання допомоги мені, він отримав вищевказаний документ у дільничного інспектора і з метою нашкодити мені передав Добровінському і Пашаєву. Вони, не перевіривши його справжність, долучили його до матеріалів справи .. Прошу вас допомогти мені встановити правду, відновити добре ім'я, честь і гідність. Взяти на контроль перевірку моїх доводів ", – йдеться у зверненні дружини Захарова.

Вона також пояснила виданню, що буде вимагати скасування вироку Єфремову та визнання себе як потерпілу.

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