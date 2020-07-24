Дружина загиблого в ДТП з Єфремовим водія подала в суд на слідство: що сталося
Дружина Сергія Захарова, який загинув в ДТП за участю актора Михайла Єфремова, Ірина подала в суд на слідство.
Про це повідомляє Telegram-канал Mash з посиланням на адвоката артиста Ельмана Пашаєва. За словами інсайдерів, жінка жила в цивільному шлюбі з Захаровим, тобто офіційно розписані вони не були. Виходячи з цього суд не визнав жінку потерпілою у справі. Отже, вона не має право на компенсацію.
"Може, мені теж щось вимагати у Єфремова? Шансів адже приблизно стільки ж, в законі адже немає поняття цивільна дружина, просто співмешканка", – сказав Пашаєв.
Нагадаємо: раніше Ельман Пашаєв заявляв, що родичі загиблого в аварії водія Сергія Захарова хочуть стягнути з Михайла Єфремова 40 млн рублів (понад 15 млн гривень).
Як повідомляв OBOZREVATEL:
8 червня російський актор Михайло Єфремов, перебуваючи в нетверезому стані, став учасником смертельної ДТП в центрі Москви. Його автомобіль виїхав на зустрічну смугу, після чого сталося лобове зіткнення з однією з машин.
58-річний Сергій Захаров – водій автомобіля, в який врізався Єфремов, помер на наступний ранок, 9 червня.
З'ясувалося, що Єфремов намагався накласти на себе руки після ДТП.
Єфремов попросив вибачення у сім'ї Сергія Захарова. У відеозверненні він пообіцяв не "відмазуватися" і допомогти їм. Родичі загиблого Захарова не прийняли вибачення і допомогу від актора.
З'ясувалося, що актор сів п'яним за кермо, допомагаючи другові з України – його мати та дружина потрапили до лікарні у важкому стані.
Пізніше стало відомо, що Михайло Єфремов відмовився визнавати свою провину в аварії.
У МВС повідомили про завершення розслідування щодо Єфремова у справі про смертельну ДТП на Смоленській площі. Йому було пред'явлено звинувачення в остаточній редакції за статтею 264 ч. 4 КК РФ. З цієї частини Єфремову загрожує позбавлення волі на термін від 5 до 12 років.