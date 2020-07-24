Дружина загиблого в ДТП з Єфремовим водія подала в суд на слідство: що сталося

Юля Ухіна Люди 11:10, 24.07.2020 Оновлено: 11:13, 24.07.2020

Дружина Сергія Захарова, який загинув в ДТП за участю актора Михайла Єфремова, Ірина подала в суд на слідство.

Про це повідомляє Telegram-канал Mash з посиланням на адвоката артиста Ельмана Пашаєва. За словами інсайдерів, жінка жила в цивільному шлюбі з Захаровим, тобто офіційно розписані вони не були. Виходячи з цього суд не визнав жінку потерпілою у справі. Отже, вона не має право на компенсацію.

"Може, мені теж щось вимагати у Єфремова? Шансів адже приблизно стільки ж, в законі адже немає поняття цивільна дружина, просто співмешканка", – сказав Пашаєв.

Нагадаємо: раніше Ельман Пашаєв заявляв, що родичі загиблого в аварії водія Сергія Захарова хочуть стягнути з Михайла Єфремова 40 млн рублів (понад 15 млн гривень).

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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