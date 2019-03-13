Дружина відрізала палець: з'явилося фото важкої травми Джонні Деппа

Джонні Депп звинуватив колишню дружину Ембер Херд в домашньому насильстві і вимагає з неї 50 мільйонів доларів.

Актор повідомив, що дівчина одного разу кинула в нього пляшкою горілки і відрізала йому частину пальця на руці, пише Telegram-канал "360".

За словами Деппа, всі звинувачення, які колишня дружина висунула проти нього, сфабриковані. Так, він зазначив, що у нього є всі докази своєї невинності і він має намір розібратися з екс-коханою в суддю.

Команда юристів актора надала записи з камер спостереження і заяви в поліцію, які повністю змінюють ситуацію: весь цей час побої терпів сам актор.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в 2016 році Херд подала на розлучення з Деппом, назвавши причиною непримиренні протиріччя, зокрема алкоголізм актора і його звичку "розпускати руки". Під час розлучення з Херд почалися і судові тяжби Деппа з фінансовими менеджерами. За словами актора, його головна помилка в тому, що він ніколи не читав документи, які йому давав підписувати його фінансовий директор.

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