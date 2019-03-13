МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на на 1 000 грн від мережі парфумерних магазинів Взяти участь
Приз
Реєстрація
СпортLady

/люди

Дружина відрізала палець: з'явилося фото важкої травми Джонні Деппа

1.6тЧитати матеріал російською

Джонні Депп звинуватив колишню дружину Ембер Херд в домашньому насильстві і вимагає з неї 50 мільйонів доларів.

Актор повідомив, що дівчина одного разу кинула в нього пляшкою горілки і відрізала йому частину пальця на руці, пише Telegram-канал "360".

Дружина відрізала палець: з'явилося фото важкої травми Джонні Деппа
Новини
''Дістали!'' Кіркоров гнівно відреагував на новини про своє вбивство

За словами Деппа, всі звинувачення, які колишня дружина висунула проти нього, сфабриковані. Так, він зазначив, що у нього є всі докази своєї невинності і він має намір розібратися з екс-коханою в суддю.

Дружина відрізала палець: з'явилося фото важкої травми Джонні Деппа

Команда юристів актора надала записи з камер спостереження і заяви в поліцію, які повністю змінюють ситуацію: весь цей час побої терпів сам актор.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в 2016 році Херд подала на розлучення з Деппом, назвавши причиною непримиренні протиріччя, зокрема алкоголізм актора і його звичку "розпускати руки". Під час розлучення з Херд почалися і судові тяжби Деппа з фінансовими менеджерами. За словами актора, його головна помилка в тому, що він ніколи не читав документи, які йому давав підписувати його фінансовий директор.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Особи
Джонні ДеппЕмбер Хьорд
Місце
США
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
0
Смішно
2
Цікаво
5
Сумно
5
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки