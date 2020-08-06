Дружина вбитого репера не хотіла розлучатися: вона брехала, що в неї СНІД
Марина Кохал не хотіла розлучатися з репером Енді Картрайтом.
Росіянка Марина Кохал, яка розчленувала українського репера Енді Картрайта (Олександра Юшко), брехала чоловіку, щоб він не пішов до коханки.
Про це під час допиту слідчим розповіла 25-річна Надія Романенко, яка таємно зустрічалася з музикантом. Пара хотіла навіть одружитися, пише видання "База".
"У жовтні 2019 року Юшко повідомив мені про те, що, зі слів Кохал, він хворий на СНІД, тому ми перестали з ним спати. На моє запитання, звідки йому це стало відомо, він мені сказав, що Кохал нібито хвора на СНІД", – зізналася Романенко.
Надія Романенко baza.io
Дівчина здала тест і виявилася цілком здоровою. Також Кохал 7 березня 2020 року зателефонувала Надії і намагалася переконати в тому, що Юшко божевільний, лунатик та алкоголік.
За словами Романенко, Юшко був нещасливий у шлюбі. Пара постійно сварилася. Олександр до кінця не хотів розлучатися з Кохал через сина, якого дуже любив.
"Останній раз ми з ним бачилися перед початком карантину – 20 березня 2020 року, після чого я поїхала до Пензи. Останній раз ми з ним листувалися 24 липня 2020 року і 25 липня 2020 року. 24 липня він написав мені о 2: 53 про те, що у нього включився телефон, який він утопив рік тому після концерту "Аукціон", де ми були разом. Він сказав, що це знак", – розповіла коханка репера.
Картрайт з дружиною СтарХіт
Як повідомляв OBOZREVATEL:
російський репер українського походження Енді Картрайт помер в Санкт-Петербурзі. Марина Кохал нібито дізналася про смерть чоловіка від передозування наркотиків, нікому про це не розповіла, розчленувала тіло і розклала по пакетах. На четвертий день вона зателефонувала адвокату й повідомила про те, що трапилося. Той, в свою чергу, повідомив в поліцію.
Однак в поліції спростували версію Кохал. Первинний аналіз не виявив наркотиків в організмі померлого репера.
Також стало відомо, що Кохал розчленувала чоловіка разом зі своєю матір'ю. На момент інциденту у квартирі знаходився їхня з музикантом 2,5-річна дитина.
ЗМІ поширили інформацію, що дружина попередньо випрала органи репера в пральній машинці та відварила їх з сіллю.
Кохал заарештували на два місяці за звинуваченням в умисному вбивстві чоловіка.