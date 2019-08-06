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Дружина Цекало відверто розповіла про свою вагітність

1.2т Читати матеріал російською

Молода дружина російського шоумена і продюсера Олександра Цекало Дарина Ервін, яку нещодавно запідозрили у вагітності, прокоментувала чутки.

Так, у своїх Instagram-сторіз дівчина опублікувала картинку УЗД-знімка, на якому замість ембріона був зображений гамбургер. У підписі Дарина вказала, що їх повеселили новини про поповнення в родині.

Дружина Цекало відверто розповіла про свою вагітність

Дарина Ервін і Олександр Цекало

Фото з Instagram

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"Ми так повеселилися над цими новинами. Спасибі, народ", — зазначила Ервін.

Дружина Цекало відверто розповіла про свою вагітність

Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Цекало раніше неодноразово помічали в компанії молодої брюнетки. У листопаді шоумен засвітився з нею в одному з ресторанів. Пізніше їх бачили разом у Римі на Новий рік. Пізніше артист зізнався, що планує будувати сім'ю з 27-річною Дариною.

Раніше він був одружений з сестрою співачки Віри Брежнєвої Вікторією Галушко. Пара офіційно розлучилася на початку 2019 року.

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Особа
Олександр Цекало
Місце
Росія
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