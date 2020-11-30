Дружина телеведучого Решетника похвалилася зовнішнім виглядом через добу після пологів

Софія Ковнір Люди 13:20, 30.11.2020 Оновлено: 14:02, 30.11.2020

Дружина українського телеведучого Григорія Решетника Христина поділилася з шанувальниками фото, як вона виглядає через добу після третіх пологів.

За її словами, вона почувається добре. Відповідний знімок жінка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Перший день після пологів. Почуваюся супер. Незвично тільки, що живота немає. А взагалі, я була впевнена, що синуля зробить мені подарунок на день народження і народиться 25.11, але він у нас – справжній чоловік і вирішив, щоб у кожного було своє свято, хоч і з різницею в три дні", – підписала кадр Решетник.

Христина Решетник поділилася фото після пологів
Instagram Решетник

Нагадаємо, пара виховує ще двох синів: 7-річного Ваню та 3-річного Діму. Треті пологи у Христини Решетник пройшли в клініці ISIDA, де народжує більшість знаменитостей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ведучий популярного реаліті "Холостячка" Григорій Решетник повідомив в соцмережі, що став батьком втретє. Він опублікував зворушливе фото.

Коментувати
Шоу Люди

Дивіться також

В Україні подорожчає долар: скільки будемо віддавати за валюту через МВФ та бюджету

Температуру 37 треба збивати: лікар з Ізраїлю розвінчав популярний міф

В Україні немає кому виготовляти боєприпаси – "Укроборонпром"

Кабмін хоче ввести "інтелектуальний локдаун" в Україні, – Арахамія

Колапс із COVID-19 в Одесі показав необхідність термінового локдауну в Україні, а влада заявляє, що "ліжок повно"