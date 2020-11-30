Дружина телеведучого Решетника похвалилася зовнішнім виглядом через добу після пологів

Дружина українського телеведучого Григорія Решетника Христина поділилася з шанувальниками фото, як вона виглядає через добу після третіх пологів.

За її словами, вона почувається добре. Відповідний знімок жінка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Перший день після пологів. Почуваюся супер. Незвично тільки, що живота немає. А взагалі, я була впевнена, що синуля зробить мені подарунок на день народження і народиться 25.11, але він у нас – справжній чоловік і вирішив, щоб у кожного було своє свято, хоч і з різницею в три дні", – підписала кадр Решетник.

Христина Решетник поділилася фото після пологів Instagram Решетник

Нагадаємо, пара виховує ще двох синів: 7-річного Ваню та 3-річного Діму. Треті пологи у Христини Решетник пройшли в клініці ISIDA, де народжує більшість знаменитостей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ведучий популярного реаліті "Холостячка" Григорій Решетник повідомив в соцмережі, що став батьком втретє. Він опублікував зворушливе фото.