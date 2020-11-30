Дружина телеведучого Решетника похвалилася зовнішнім виглядом через добу після пологів

Софія Ковнір
Софія Ковнір
Люди
3,0 т.
Дружина телеведучого Решетника похвалилася зовнішнім виглядом через добу після пологів

Дружина українського телеведучого Григорія Решетника Христина поділилася з шанувальниками фото, як вона виглядає через добу після третіх пологів.

За її словами, вона почувається добре. Відповідний знімок жінка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Перший день після пологів. Почуваюся супер. Незвично тільки, що живота немає. А взагалі, я була впевнена, що синуля зробить мені подарунок на день народження і народиться 25.11, але він у нас – справжній чоловік і вирішив, щоб у кожного було своє свято, хоч і з різницею в три дні", – підписала кадр Решетник.

Христина Решетник поділилася фото після пологів

Нагадаємо, пара виховує ще двох синів: 7-річного Ваню та 3-річного Діму. Треті пологи у Христини Решетник пройшли в клініці ISIDA, де народжує більшість знаменитостей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ведучий популярного реаліті "Холостячка" Григорій Решетник повідомив в соцмережі, що став батьком втретє. Він опублікував зворушливе фото.

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