Дружина Ступки показала голі груди на пікантному фото і викликала захват

Дружина українського актора Дмитра Ступки, телеведуча, фітнес-блогерка і DJ Поліна Логунова розбурхала мережу серією пікантних знімків.

Зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram фото, на яких позує майже без одягу, демонструючи пружні сідниці й голі груди.

"Настрій – потонути в теплоті ковдри", – підписала зірка під одним з відвертих кадрів.

Логунова з голими грудьми і сідницями instagram / polinalogunova

Ці кадри схвилювали численних фанатів. У мережі відзначили, що вони підійдуть для заставки.

Логунова в білизні з глибоким декольте instagram / polinalogunova

"Дуже гарно й естетично", "А кажуть, попи немає. Ось же вона", "Думаю, це прекрасне фото для заставки на робочий стіл", "Таке чуттєво фото", "Як можна бути такою гарною", – написали шанувальники.

Логунова в боді instagram / polinalogunova

Логунова - дуже довгі ноги instagram / polinalogunova

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Логунова порадувала шанувальників фотографією в крихітному купальнику, що підкреслюв струнку фігуру і пружні сідниці.

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