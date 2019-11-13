Головна Новини
13 листопада • оновлено в 05:53
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Дружина Ступки показала голі груди на пікантному фото і викликала захват

261
Читати матеріал російською

Дружина українського актора Дмитра Ступки, телеведуча, фітнес-блогерка і DJ Поліна Логунова розбурхала мережу серією пікантних знімків.

Зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram фото, на яких позує майже без одягу, демонструючи пружні сідниці й голі груди.

"Настрій – потонути в теплоті ковдри", – підписала зірка під одним з відвертих кадрів.

Логунова з голими грудьми і сідницями

Логунова з голими грудьми і сідницями

instagram / polinalogunova

Новини
"Дівчинка виросла": у ведучої "Профутболу" "випали груди" - фотофакт

Ці кадри схвилювали численних фанатів. У мережі відзначили, що вони підійдуть для заставки.

Логунова в білизні з глибоким декольте

Логунова в білизні з глибоким декольте

instagram / polinalogunova

"Дуже гарно й естетично", "А кажуть, попи немає. Ось же вона", "Думаю, це прекрасне фото для заставки на робочий стіл", "Таке чуттєво фото", "Як можна бути такою гарною", – написали шанувальники.

Дружина Ступки показала голі груди на пікантному фото і викликала захват
Дружина Ступки показала голі груди на пікантному фото і викликала захват
Логунова в боді

Логунова в боді

instagram / polinalogunova

Логунова - дуже довгі ноги

Логунова - дуже довгі ноги

instagram / polinalogunova

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Логунова порадувала шанувальників фотографією в крихітному купальнику, що підкреслюв струнку фігуру і пружні сідниці.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Особа
Поліна Логунова
Теги
фотографии фотосессія шоу-бизнес Краса диета Фітнес
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
1
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Хо Хол
Хо Хол
Главные новости обоза - кто-то показал грудь. Уже вторая новость за день.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / думки