Дружина Ступки похвалилася сексуальним тілом: гаряче фото

Дружина українського актора Дмитра Ступки, телеведуча і фітнес-блогер Поліна Логунова похвалилася спокусливим тілом в купальнику.

Так, дівчина разом з дочкою вирушила у відпустку в теплі краї, звідки і публікувала фото у своєму Instagram-акаунті. Зазначимо, що на одному зі знімків Поліна позувала у ванній, демонструючи свою витончену фігуру.

Також вона похвалилася розкішним тілом і засмагою в яскравому бікіні.

"Захотілося ось такого усамітнення з донькою, в готелі, де мало людей, де ліжко вмістить 5 осіб, королівський номер, їжа — найвищої якості, територія величезна, обслуговування, як в кращому Арабському готелі ... і щоб нічого не робити, а вже все було зроблено, щоб я просто відпочила. щоб дитина моя теж кайфувала!", — написала Логунова.

Підписники Логунової прийшли в захват від її нових публікацій. Вони засипали дівчину компліментами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше популярна телеведуча, дружина українського актора Дмитра Ступки Поліна Логунова розповіла, як на неї вплинуло материнство.

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