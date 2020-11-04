Дружина Преснякова зворушила шанувальників фото з новонародженим сином

Дружина російського співака Володимира Преснякова-молодшого Наталія Подольська показала зворушливе фото з новонародженим сином Іваном.

Відповідний знімок вона опублікувала на особистій сторінці в Instagram. На ньому Наталія позувала сидячи на сходах в будинку, міцно притиснувши до себе сплячого малюка.

"Сьогодні у Вані була перша в житті зйомка. Фотографиня Олена Гороховська вже знімала мого старшого сина Артема, коли йому було 13 днів. Вані сьогодні – 14... Обговорили з нею, якою я нервовою була 5 років тому, і яка спокійна зараз. Дітям в цьому віці особливо гостро передається настрій мами. Ви згодні?" – написала Подольська.

Підписники прийшли в захват від зворушливої публікації Подольської. В коментарях вони побажали співачці та її родині міцного здоров'я.

Нагадаємо, Наталія Подольська і Володимир Пресняков-молодший познайомилися у 2005 році, а у 2010 році одружилися. 5 червня 2015 року у пари народився син Артемій. А 22 жовтня 2020 року – знаменитості вдруге стали батьками. У подружжя народився ще один син, якого вони вирішили назвати Іваном.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що російська актриса, зірка серіалів "Кухня" і "Готель Єлеон" Валерія Федорович вдруге стане мамою.