Дружина Преснякова підтвердила свою другу вагітність

Дружина російського співака Володимира Преснякова-молодшого Наталія Подольська підтвердила чутки про свою другу вагітність.

Радісною новиною зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши фото в купальнику, на якому зображена з круглим животом. Стать дитини подружжя поки не повідомляє (знімок дивіться нижче).

"Просто я вважаю, що Преснякових має бути багато", – написала Подольська.

Подольська вдруге вагітна Instagram @nataliapodolskaya

Шанувальники та зіркові колеги почали активно вітати співачку.

"Вітаю, моя хороша!", "Вітаємо вашу сім'ю. Ура, і правильно вважаєте. Красивих людей повинно бути багато", "Наташа, ви прекрасні! А в цьому стані особливо", – написали в коментарях.

У мережі привітали Подольську Скриншот коментарів

Зірки привітали Подольську Скриншот коментарів

Нагадаємо, Подольська і Пресняков познайомилися в 2005 році, а в 2010 році одружилися. 5 червня 2015 року в пари народився син Артемій.

Як повідомляв OBOZREVATEL. раніше повідомлялося, що російська акторка, зірка серіалів "Кухня" та "Готель Елеон" Валерія Федорович вдруге стане мамою.

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