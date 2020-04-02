Дружина російського співака Володимира Преснякова-молодшого Наталія Подольська зізналася, що артист час від часу зловживає алкоголем, а також назвала його "бабієм".

Відповідну заяву жінка зробила в ефірі програми "Секрет на миллион" з телеведучою Лерой Кудрявцевою. Про це повідомляє видання Рамблер.

Наталія Подольська і Володимир Пресняков-молодший Фото: instagram/nataliapodolskaya

"Дружина артиста делікатно говорить, що він часом "перебирає" з алкоголем, адже в сімейному житті зараз її все влаштовує. Однак все одно вважає Володимира "п'яницею, ловеласом і бабієм", про що з посмішкою заявила телеведучій Лері Кудрявцевої", – пише видання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Наталія Подольська поділилася відвертим фото і прямо в коментарі до нього вибачилася перед чоловіком Володимиром Пресняковим-молодшим.

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