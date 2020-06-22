Дружина Павліка вперше заявила про його залежність і травму через хворобу сина

Молода дружина співака Віктора Павліка Катерина Реп'яхова розповіла, що вже двічі переживала вкрай складні часи з чоловіком, коли "його життя доводилося збирати по крихтах".

Вперше Катерина розповіла, як лікувала його від залежності. Також вона уточнила – щойно співак впорався із проблемою, його наздогнав новий удар – хвороба сина. І після цього їй знову треба було "збирати його по крихтах". Про це дівчина написала на особистій сторінці в Instagram.

"Коли я зустріла Віктора – збирала його по крихтах, лікувала від залежності. На моїх очах скасовувався не один концерт. Але я сильна і щосили рятувала життя коханої людини. Сама. Без жодної допомоги. Навіть коли в реанімації мені сказали, що наступного разу вже не врятують його. Для того, щоб це життя зробило все, щоб врятувати інше і у важкі хвилини бути поруч", – відверто висловилася Катерина.

Реп'яхова розповіла про складнощі в житті Віктора Павліка Instagram Катерини Реп'яхової

Вона зазначила, що онкологічна хвороба сина Павла стала для Віктора новим потужним ударом. Сама Реп'яхова також важко переживала це.

"А потім на мене звалилося багато інших труднощів, зокрема і хвороба Паші. І я знову збирала життя Віктора по крихтах. Але я буду сильною, я буду поруч, буду його опорою. Бо я потрібна йому як ніколи. Я не знаю скільки ще раз мені доведеться збирати життя Віктора, але я це робитиму, поки дихаю. Напевно, це моя місія", – підсумувала дівчина.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Віктор Павлік у жовтні 2018 року звернувся по допомогу до людей через важку хворобу його молодшого сина Павла. Через деякий час співак зупинив збір коштів на лікування.

Раніше співак розповів, що спершу хвороба у сина проявлялася лише відчуттям оніміння в ногах.

Пізніше син співака Павло повідомив, що складне лікування не дало результату і його стан помітно погіршився. Віктор Павлік зворушливо звернувся до сина після його зізнання.