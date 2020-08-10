Дружина Павліка розповіла, як живе співак після смерті сина

Ольга Веркалець Люди 20:54, 10.08.2020

Дружина українського співака Віктора Павліка, молодший син якого помер 7 серпня, Катерина Реп’яхова зізналася, що артист болісно переживає втрату 21-річного Павла.

Про це вона розповіла в сторіз на своїй сторінці в Instagram. За її словами, стан музиканта змінюється щохвилини, тому вона постійно перебуває поруч з ним. Вона також додала, що днями Павлік вирушає на гастролі.

"Може забувати, відволікатися, усміхатися. Навіть пожартувати може, але все це через секунду припиняється, і він просто починає плакати, сильно плакати. Постійно дивиться фотографії. Загалом, важко", – відзначила Реп'яхова.

Павло Павлік помер 7 серпня
ukrainci.com.ua

Нагадаємо, раніше хрещена матір сина співака Анжеліка Рудницька показала знімки з похорону Павла Павліка, написавши зворушливе звернення до свого похресника. Також батько померлого хлопця Віктор Павлік показав у мережі зворушливе відео з сином в його останні дні життя. Від важкої хвороби і 18 курсів хіміотерапії хлопець практично не міг говорити й не розплющував очей.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Коментувати
Шоу Люди

Дивіться також

Шкарлета знову викрили у плагіаті: наукова праця очільника МОН містить майже 90% збігів

На протесті в Білорусі ОМОН опустив щити: люди аплодували і кричали "Верым! Можам! Пераможам!"

Зеленський закликав білорусів відмовитися від вуличного насильства

Лукашенко назвав вибори святом і обізвав учасників протесту "вівцями"

Глумилися, розстрілювали, влаштовували допити, – водій, що вивозив вантажівку з полоненими, про жах Іловайська