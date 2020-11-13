Дружина Павліка поскаржилася на те, що вони втратили роботу через карантин вихідного дня в Україні

Дружина українського артиста Віктора Павліка Катерина Репяхова повідомила про те, що вони з чоловіком втратили роботу через введений в Україні карантин вихідного дня.

Відповідну заяву дівчина зробила на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

За її словами, через нововведення у багатьох тепер великі проблеми.

"Я можу тільки уявити, який дурдом буде відбуватися в місті через карантин вихідного дня. Чомусь уряд так заганяє людей, підприємців і навіть ми втратили роботу. Ми просто втратили гроші, а могли б на них їсти і закривати свої питання", – повідомила Репяхова.

Також вона зазначила, що тепер вони не знають, де брати гроші на закриття оренди та кредитів у наступному місяці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дружина українського співака Віктора Павліка Катерина Реп`яхова поділилася з шанувальниками пікантним фото, на якому позувала топлес.