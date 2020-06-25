Дружина Павліка розповіла, як він доглядає за хворим сином: миє його, носить на собі

Молода дружина співака Віктора Павліка Катерина Реп`яхова відповіла на звинувачення хейтерів в тому, що артист не піклується про онкохворого сина Павла.

Так, за словами дівчини, Віктор регулярно їздить до Павла й купує все, що йому потрібно. А якщо вони чогось не показують в соцмережах – це не означає, що цього не відбувається. Про це Реп`яхова заявила у своїх Instagram-сторіз (відео дивіться нижче).

Віктор Павлік з сином Павлом (джерело – Facebook-сторінка Віктора Павліка)

"Якщо ми чогось не показуємо, це не означає, що цього не відбувається. Не означає, що Віктор не турбується про сина, не їздить туди. Я вважаю, це було б дивно, якби я транслювала такі речі, як придбання коляски. Це все відбувається в нашому житті. Але не думаю, що це було б приємно Віктору або Паші, якби я про це розповідала", – сказала Катерина.

Вона також додала, що Віктор турбується про Павла: возить сина в лікарню, миє і носить його на собі.

Віктор Павлік з сином Павлом (джерело – Facebook-сторінка Віктора Павліка)

"Я вважаю, що не варто розповідати про це", – підкреслила Реп`яхова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Віктор Павлік в жовтні 2018 року звернувся за допомогою до людей через важку хворобу його молодшого сина Павла. Через деякий час співак зупинив збір коштів на лікування.

Раніше співак розповів, що спершу хвороба у сина виявлялася лише відчуттям оніміння в ногах.

Пізніше син співака Павло повідомив, що складне лікування не дало результату і його стан помітно погіршився. Віктор Павлик зворушливо звернувся до сина після його зізнання.