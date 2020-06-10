Дружина Остапчука зробила зізнання про те, як він відвідував коханку

Колишня дружина шоумена Володимира Остапчука Олена Войченко розповіла про те, як він відвідував коханку.

Так, за словами Войченко, Остапчук для поїздок до нової пасії використовував кредитну карту Олени. Про це йшла мова в інтерв'ю ведучій Анні Олицькій (Новий канал). Відео опубліковано на YouTube (дивіться ролик в кінці матеріалу).

Під час відвертої розмови Олена зізналася: коли Володимир брав участь у шоу "Танці з зірками" і на всю країну зізнавався в коханні дружині, він уже зустрічався зі своєю новою дівчиною Крістіною.

Володимир Остапчук та Олена Войченко Сегодня

"Доходило до смішного. Він їздив до неї на квартиру і розраховувався за таксі моєю кредитною карткою. Ми ж були близькі, тому він давно завантажив собі її в телефон. Я, звичайно, все розумію... Але розраховуватися вночі за таксі після того, як ти приїхав від дівчини, моєю кредиткою?" – обурилася Войченко.

Окрім цього, Олена розповіла про те, що її колишній чоловік не сплачує аліменти на їхніх спільних дітей: Емілію і Евана. Колишня дружина шоумена також розкрила правду про його зради.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно стало відомо, що після розлучення залишив своїй екс-дружиніи Володимир Остапчук.

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