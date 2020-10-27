Дружина Остапчука заговорила про поповнення в сім'ї

Дружина українського телеведучого Володимира Остапчука Христина Горняк заявила, що дуже любить дітей і хотіла б найближчим часом стати матір'ю.

Про плани щодо збільшення сім'ї дівчина розповіла в інтерв'ю передачі "Зірковий шлях", яке транслювали на телеканалі "Україна" (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

"Я дуже люблю дітей. Звичайно, будь-яка жінка своїх дітей любить найбільше. Але взагалі я люблю дітей. Тому в принципі я завжди "за", вже як буде, які будуть плани вище. Тому що ми можемо планувати, а як воно буде – не знаємо. Але ми будемо намагатися ", – зізналася Христина.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український ведучий і шоумен Володимир Остапчук одружився з нотаріусом Христиною Горняк. Зіркова пара зіграла весілля 15 жовтня в одному з заміських комплексів Києва.