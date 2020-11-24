Дружина Остапчука – його колишній: перестань називати мене повією і збирати плітки

Нова дружина українського телеведучого Володимира Остапчука Христина Горняк емоційно звернулася до його колишньої – Олені Войченко. Вона закликала жінку перестати її ображати та поширювати "брудні" плітки.

Відповідне відеозвернення Горняк опублікувала у своїх Instagram сторіз. Вона зазначила, що терпіла докори Войченко понад рік, однак втомилася слухати про себе, що вона нібито "розлучниця, повія та безплідна" (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

"Понад рік я тримала нейтралітет і не коментувала, адже розлучення – справа двох людей. Але я втомилася. Втомилася, коли мене поливають брудом і називають розлучницею. Я хочу звернутися до тебе, Олено. Я знаю, ти дивишся мої сторіз і твої подруги теж. Буду звертатися до тебе на ім`я, не так, як ти звертаєшся до мене щодня протягом року. Всі свої повідомлення Володимиру ти починаєш словами: твоя с*ка, повія, бл*дь, що там ще у твоєму лексиконі є? Я це все терпіла. Також я з нейтралітетом поставилася до того, що ти почала писати моїм підписникам, що я безплідна повія. Загалом, я стерпіла багато і не збиралася це все коментувати, але після недавнього твого інтерв'ю в шоу "Світське життя" я не буду більше мовчати", – заявила Горняк.

Далі Христина опублікувала фрагмент з програми "Світське життя", де Войченко говорить про те, що побачила докази спілкування Вови з Христиною в телефоні. Нібито Горняк просила шоумена, щоб він швидше закінчував стосунки з Оленою. За словами нової коханої Остапчука, це все брехня і спосіб помсти його колишньої дружини.

"Я не писала Володимиру "коханий, вирішуй вже, давай визначайся" і все інше, що ти говориш у цих повідомленнях. Також, ти і я прекрасно знаємо, що я не стала причиною вашого розлучення з Вовою, що я забирала у тебе чоловіка. Я не дозволю на всю країну наговорювати на мене. Я і моє життя – це лише моє життя і тебе воно абсолютно ніяк не стосується. Прошу тебе перестати збирати про мене плітки, прошу тебе перестати додумувати про мене історії, прошу тебе перестати давати оцінювальні судження моєму життю, тому що твоєму я не даю. Прошу тебе перестати писати Володимиру про мене бруд в надії, що це нас розлучить. Олено, я люблю Володимира і я дуже чесна перед ним, у нас все добре. Я щаслива у шлюбі, він щасливий", – підсумувала вона.

Нагадаємо, Володимир Остапчук та Олена Войченко розлучилися після 12 років шлюбу. У них є донька Емілія і син Еван. Причиною розриву Володимир називає скандали, а Олена – зради. Зараз Володимир одружився вдруге.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дружина українського телеведучого Володимира Остапчука Христина Горняк заявила, що дуже любить дітей і хотіла б найближчим часом стати матір'ю.