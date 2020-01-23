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23 січня • оновлено в 16:54
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Дружина Олексія Паніна живе в бруді

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Візажист і модель Людмила Григор'єва, яка до цих пір перебуває в шлюбі зі скандальним російським артистом Олексієм Паніним, живе досить бідно.

Обстановку вдома вона показала в сторіз на своїй сторінці в Instagram.

Варто зауважити, що жінка має досить багато тварин, і саме їх ігри один з одним вирішила показати своїм підписникам, - на відео чотирилапі бігають по кімнаті, поки їх господиня дивиться кіно.

При цьому видно, що ковролін на підлозі брудний і в дірках, меблі звичайнісінькі, замість шафи проста стійка для вішалок, стіл завалено речами і коробками.

Дружина Олексія Паніна живе в бруді
Дружина Олексія Паніна живе в бруді
Дружина Олексія Паніна живе в бруді
Дружина Олексія Паніна живе в бруді

Нагадаємо, що раніше відзначилася мати співачки Світлани Лободи, похвалившись фото в брудному одязі.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

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