Дружина Медведчука Марченко поділилася рецептами щасливого шлюбу
Марченко поділилася рецептами щасливого шлюбу (Instagram Оксани Марченко).
Українська телеведуча, дружина лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука Оксана Марченко назвала свої рецепти щасливого шлюбу.
Так, подробицями зірка поділилася на особистій сторінці в Instagram, зазначивши, що на цю публікацію її надихнула важлива подія в житті – вони з чоловіком відсвяткували 17-річницю шлюбу.
Марченко у своєму пості розповіла, що ніколи не порівнювала чоловіка з кимось іншим. Вона стверджує – найкраще – це ворог хорошого. Тому ніколи не варто говорити чоловікові, що він гірший за інших, або в чомусь відстає.
Віктор Медведчук і Оксана Марченко (Instagram Оксани Марченко)
Телеведуча також додала, що в шлюбі немає когось, хто головний, а хто слабший. У подружній парі усі рівні, і саме це дозволяє жінці та чоловікові почуватися комфортно.
Також Оксана вчить підписників вміти визнавати свої помилки. Це, на її думку, дозволяє вирішувати проблеми, і потім не повертатися до них знову. А також прощати один одного, але не забувати, що важливіше – не ображати. До речі, телеведуча поділилася досвідом ще в декількох ситуаціях:
Оксана Марченко поділилася рецептами щасливого шлюбу (Instagram Оксани Марченко)
"Не смійся над (її/ його) мріями. Говоріть правду – тоді нічого не доведеться запам'ятовувати".
"Ніколи не сваріться на людях. Спочатку тричі подумай – потім промовч".
"Найкращі ліки – кохання і турбота. Якщо не допомагає – збільште дозу".
"Потрібно щодня говорити, що ви любите один одного, навіть коли посварилися".
"Ми "точила" один для одного. До шлюбу ми – як два не заточених олівця, якими неможливо нічого намалювати. У шлюбі ми знаходимо гостроту, межі та здатність творити".
"Ми не використовуємо матюки – в нашому будинку їх немає в сімейному лексиконі".
"Я теж не завжди права".
"Всі родичі, включаючи мам, не мають права впливати на ваші рішення, якщо ви їх про це не просите. Але у батьків є величезний досвід – користуйтеся ним".
"Спочатку тричі подумай – потім промовч".
В кінці Марченко підсумувала, що сім'я – це не випадковість, а плід довгої роботи, вибору, старань. І не варто в подружньому житті чекати чудес, їх потрібно створювати своїми руками.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Оксана Марченко вразила мережу знімком з відпочинку, на якому позувала в купальнику і крислатому капелюсі.