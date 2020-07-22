Дружина Медведчука Марченко поділилася рецептами щасливого шлюбу

Українська телеведуча, дружина лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука Оксана Марченко назвала свої рецепти щасливого шлюбу.

Так, подробицями зірка поділилася на особистій сторінці в Instagram, зазначивши, що на цю публікацію її надихнула важлива подія в житті – вони з чоловіком відсвяткували 17-річницю шлюбу.

Марченко у своєму пості розповіла, що ніколи не порівнювала чоловіка з кимось іншим. Вона стверджує – найкраще – це ворог хорошого. Тому ніколи не варто говорити чоловікові, що він гірший за інших, або в чомусь відстає.

Віктор Медведчук і Оксана Марченко (Instagram Оксани Марченко)

Телеведуча також додала, що в шлюбі немає когось, хто головний, а хто слабший. У подружній парі усі рівні, і саме це дозволяє жінці та чоловікові почуватися комфортно.

Також Оксана вчить підписників вміти визнавати свої помилки. Це, на її думку, дозволяє вирішувати проблеми, і потім не повертатися до них знову. А також прощати один одного, але не забувати, що важливіше – не ображати. До речі, телеведуча поділилася досвідом ще в декількох ситуаціях:

Оксана Марченко поділилася рецептами щасливого шлюбу (Instagram Оксани Марченко)

"Не смійся над (її/ його) мріями. Говоріть правду – тоді нічого не доведеться запам'ятовувати".

"Ніколи не сваріться на людях. Спочатку тричі подумай – потім промовч".

"Найкращі ліки – кохання і турбота. Якщо не допомагає – збільште дозу".

"Потрібно щодня говорити, що ви любите один одного, навіть коли посварилися".

"Ми "точила" один для одного. До шлюбу ми – як два не заточених олівця, якими неможливо нічого намалювати. У шлюбі ми знаходимо гостроту, межі та здатність творити".

"Ми не використовуємо матюки – в нашому будинку їх немає в сімейному лексиконі".

"Я теж не завжди права".

"Всі родичі, включаючи мам, не мають права впливати на ваші рішення, якщо ви їх про це не просите. Але у батьків є величезний досвід – користуйтеся ним".

"Спочатку тричі подумай – потім промовч".

В кінці Марченко підсумувала, що сім'я – це не випадковість, а плід довгої роботи, вибору, старань. І не варто в подружньому житті чекати чудес, їх потрібно створювати своїми руками.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Оксана Марченко вразила мережу знімком з відпочинку, на якому позувала в купальнику і крислатому капелюсі.