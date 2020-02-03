Дружина коміка Іллі Соболєва схудла, але її цькують у мережі за зовнішність

Дружина комедійного артиста Іллі Соболєва скинула вагу, але це не допомогло їй врятуватися від насмішок над її зовнішністю.

Наталя Соболєва (Пахомова) раніше мала пишні форми, але потім вирішила схуднути, і їй вдалося скинути 30 кг.

Наталя Соболєва до і після схуднення

Дружина коміка самостійно підбирала для себе силові тренування, займалася спортом 6 разів в тиждень і повністю переглянула меню. Сьогодні Наталя може похвалитися приголомшливою фігурою і осиною талією.

При цьому в мережі над нею все одно зловтішаються, нібито вона поруч з Іллею виглядає як його мати, і це при тому, що він старший за дружину на два роки.

Сам Соболєв у свої 34 роки виглядає дуже молодо, а також має зріст 166 см і вагу не більше 60 кг, що робить його майже мініатюрним на тлі дружини.

Наталя і Ілля Соболєва

"Це твій син?", "Який Ілюха мілкий", "Ваш син?", - пишуть користувачі під спільними фото Наталі та Іллі.

Також під знімками в Інстаграм у неї запитують, чи не син її фотографував, маючи на увазі Іллю. Адже пара виховує двох дочок.

Ілля Соболєв з дружиною

Раніше OBOZREVATEL писав про те, як схудла і змінилася співачка Ёлка.

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