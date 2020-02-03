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3 лютого • оновлено в 13:12
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Дружина коміка Іллі Соболєва схудла, але її цькують у мережі за зовнішність

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Дружина комедійного артиста Іллі Соболєва скинула вагу, але це не допомогло їй врятуватися від насмішок над її зовнішністю.

Наталя Соболєва (Пахомова) раніше мала пишні форми, але потім вирішила схуднути, і їй вдалося скинути 30 кг.

Наталя Соболєва до і після схуднення

Наталя Соболєва до і після схуднення

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Дружина коміка самостійно підбирала для себе силові тренування, займалася спортом 6 разів в тиждень і повністю переглянула меню. Сьогодні Наталя може похвалитися приголомшливою фігурою і осиною талією.

При цьому в мережі над нею все одно зловтішаються, нібито вона поруч з Іллею виглядає як його мати, і це при тому, що він старший за дружину на два роки.

Сам Соболєв у свої 34 роки виглядає дуже молодо, а також має зріст 166 см і вагу не більше 60 кг, що робить його майже мініатюрним на тлі дружини.

Наталя і Ілля Соболєва

Наталя і Ілля Соболєва

"Це твій син?", "Який Ілюха мілкий", "Ваш син?", - пишуть користувачі під спільними фото Наталі та Іллі.

Дружина коміка Іллі Соболєва схудла, але її цькують у мережі за зовнішність
Дружина коміка Іллі Соболєва схудла, але її цькують у мережі за зовнішність
Дружина коміка Іллі Соболєва схудла, але її цькують у мережі за зовнішність

Також під знімками в Інстаграм у неї запитують, чи не син її фотографував, маючи на увазі Іллю. Адже пара виховує двох дочок.

Дружина коміка Іллі Соболєва схудла, але її цькують у мережі за зовнішність
Ілля Соболєв з дружиною

Ілля Соболєв з дружиною

Раніше OBOZREVATEL писав про те, як схудла і змінилася співачка Ёлка.

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