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31 січня • оновлено в 22:44
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Дружина коханця Пугачової не відпускає його одного на гастролі

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Дружина музиканта Володимира Кузьміна супроводжує його в гастрольній діяльності артиста.

У своєму Instagram-акаунті артист поділився фотографією, де поруч з ним стоїть його дружина Катерина Кузьміна (Трофимова).

"На гастролі", - коментує фотознімок співак.

Передплатники звернули увагу на той факт, що дружина, схоже, не відпускає Кузьміна одного на концерти.

"Часто з вами, дружина їздить на гастролі?" – запитали у нього.

"Часто", - відповів Кузьмін.

Дружина коханця Пугачової не відпускає його одного на гастролі

Як повідомлялося раніше, Володимир Кузьмін в листопаді 2019 роки покинув свою коханку і повернувся до дружини Катерини Трофімової. Днями вони повінчалися.

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