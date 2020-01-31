Дружина коханця Пугачової не відпускає його одного на гастролі

Дружина музиканта Володимира Кузьміна супроводжує його в гастрольній діяльності артиста.

У своєму Instagram-акаунті артист поділився фотографією, де поруч з ним стоїть його дружина Катерина Кузьміна (Трофимова).

"На гастролі", - коментує фотознімок співак.

Передплатники звернули увагу на той факт, що дружина, схоже, не відпускає Кузьміна одного на концерти.

"Часто з вами, дружина їздить на гастролі?" – запитали у нього.

"Часто", - відповів Кузьмін.

Як повідомлялося раніше, Володимир Кузьмін в листопаді 2019 роки покинув свою коханку і повернувся до дружини Катерини Трофімової. Днями вони повінчалися.

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