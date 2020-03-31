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31 березня • оновлено в 08:54
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Дружина Ігоря Ніколаєва Проскурякова розповіла про стан артиста

6.7т
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Дружина російського композитора й співака Ігоря Ніколаєва, який отримав негативний аналіз на коронавірус, Юлія Проскурякова розповіла, як зараз почувається артист.

Так, про стан чоловіка жінка розповіла в коментарі виданню КП.

Юлія Проскурякова та Ігор Ніколаєв

Юлія Проскурякова та Ігор Ніколаєв

teleprogramma.pro

Повідомляється, що дізнавшись результати тесту, Юлія розплакалася – одночасно і від радості, і від напруги, в якій жила останні дні, хвилюючись за чоловіка.

"Ігор почуває себе набагато краще! Йде на поправку! Сьогодні температура вже 36,7! Але пневмонію все одно потрібно лікувати, тому поки він залишиться в госпіталі Комунарки. Все інше Ігор, як одужає і вважатиме за потрібне, розповість сам!",сказала Проскурякова.

Юлія Проскурякова та Ігор Ніколаєв з донькою Веронікою

Юлія Проскурякова та Ігор Ніколаєв з донькою Веронікою

versiya.info

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що іспанського оперного співака, 79-річного Пласідо Домінго, який заразився коронавірусів, госпіталізували через погіршення стану здоров'я.

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Автор
Анна Міхно
Особи
Юлія Проскурякова Ігор Ніколаєв (співак)
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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