"Гарік спати не дає?" Напівгола дружина Харламова здивувала мережу відвертим зізнанням

Російська актриса, зірка серіалу "Інтерни" і дружина популярного коміка Гаріка Харламова Христина Асмус поділилася з шанувальниками відвертим знімком і поскаржилася на втому.
Відповідне фото артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала в одному лише рушнику.
"Хочу в гарячу ванну і поспати хоча б 4 години", — написала Асмус.
Христина Асмус
Фото з Instagram
Христина Асмус сексуально позує на камеру
Фото з Instagram
Зазначимо, що в коментарях до публікації шанувальники стали писати, що актриса не висипається через свого чоловіка. Вони закликали Гаріка дати Христині нарешті поспати.
Пропонуємо подивитися і на інші відверті фото Христини Асмус, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.
Христина Асмус у відвертій білизні
Фото з Instagram
Спокуслива Христина Асмус
Фото з Instagram
Христина Асмус продемонструвала "п'яту точку"
Фото з Instagram
Христина Асмус повністю оголилася у ванній
Фото з Instagram
Христина Асмус продемонструвала "п'яту точку"
Фото з Instagram
Христина Асмус сексуально позує на камеру
Фото з Instagram
Христина Асмус у відвертому боді
Фото з Instagram
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Христина Асмус вразила мережу пікантним знімком, на якому вона без одягу позували у ванній.
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