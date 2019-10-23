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23 жовтня • оновлено в 11:48
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"Гарік спати не дає?" Напівгола дружина Харламова здивувала мережу відвертим зізнанням

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Російська актриса, зірка серіалу "Інтерни" і дружина популярного коміка Гаріка Харламова Христина Асмус поділилася з шанувальниками відвертим знімком і поскаржилася на втому.

Відповідне фото артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала в одному лише рушнику.

"Хочу в гарячу ванну і поспати хоча б 4 години", — написала Асмус.

Христина Асмус

Христина Асмус

Фото з Instagram

Христина Асмус сексуально позує на камеру

Христина Асмус сексуально позує на камеру

Фото з Instagram

Зазначимо, що в коментарях до публікації шанувальники стали писати, що актриса не висипається через свого чоловіка. Вони закликали Гаріка дати Христині нарешті поспати.

"Гарік спати не дає?" Напівгола дружина Харламова здивувала мережу відвертим зізнанням
"Гарік спати не дає?" Напівгола дружина Харламова здивувала мережу відвертим зізнанням
"Гарік спати не дає?" Напівгола дружина Харламова здивувала мережу відвертим зізнанням

Пропонуємо подивитися і на інші відверті фото Христини Асмус, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.

Христина Асмус у відвертій білизні

Христина Асмус у відвертій білизні

Фото з Instagram

Спокуслива Христина Асмус

Спокуслива Христина Асмус

Фото з Instagram

Христина Асмус продемонструвала "п'яту точку"

Христина Асмус продемонструвала "п'яту точку"

Фото з Instagram

Христина Асмус повністю оголилася у ванній

Христина Асмус повністю оголилася у ванній

Фото з Instagram

Христина Асмус продемонструвала "п'яту точку"

Христина Асмус продемонструвала "п'яту точку"

Фото з Instagram

Христина Асмус сексуально позує на камеру

Христина Асмус сексуально позує на камеру

Фото з Instagram

Христина Асмус у відвертому боді

Христина Асмус у відвертому боді

Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Христина Асмус вразила мережу пікантним знімком, на якому вона без одягу позували у ванній.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Особи
Крістіна Асмус Гарік Харламов
Місце
Росія
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Комментарии на сайте не модерированы
Валевич Борис
Валевич Борис
чем дешевле артистка, тем откровеннее снимки - больше нечего показать, да и хвастаться особо нечем
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