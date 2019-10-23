"Гарік спати не дає?" Напівгола дружина Харламова здивувала мережу відвертим зізнанням

Російська актриса, зірка серіалу "Інтерни" і дружина популярного коміка Гаріка Харламова Христина Асмус поділилася з шанувальниками відвертим знімком і поскаржилася на втому.

Відповідне фото артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала в одному лише рушнику.

"Хочу в гарячу ванну і поспати хоча б 4 години", — написала Асмус.

Христина Асмус Фото з Instagram

Христина Асмус сексуально позує на камеру Фото з Instagram

Зазначимо, що в коментарях до публікації шанувальники стали писати, що актриса не висипається через свого чоловіка. Вони закликали Гаріка дати Христині нарешті поспати.

Пропонуємо подивитися і на інші відверті фото Христини Асмус, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.

Христина Асмус у відвертій білизні Фото з Instagram

Спокуслива Христина Асмус Фото з Instagram

Христина Асмус продемонструвала "п'яту точку" Фото з Instagram

Христина Асмус повністю оголилася у ванній Фото з Instagram

Христина Асмус продемонструвала "п'яту точку" Фото з Instagram

Христина Асмус сексуально позує на камеру Фото з Instagram

Христина Асмус у відвертому боді Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Христина Асмус вразила мережу пікантним знімком, на якому вона без одягу позували у ванній.

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