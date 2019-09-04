Дружина Харламова показала свого "клона": мережа в захваті

Російська актриса, зірка серіалу "Інтерни" і дружина популярного коміка Гаріка Харламова Христина Асмус показала шанувальникам свою молодшу сестру.
Відповідні знімки артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Зазначимо, що в підписі до фото Асмус привітала сестру з днем народження і назвала її своїм найкращим другом.
"Моя сестра, мій мотор, мій найкращий друг. Людина, яка мотивує мене найбільше в житті. Ще раз із Днем народження! За тобою хоч у космос, люблю шалено! Ну що, схожі?", — написала Христина.
Христина Асмус
Фото з Instagram
Христина Асмус із сестрою
Фото з Instagram
Христина Асмус із сестрою
Фото з Instagram
Христина Асмус із сестрою
Фото з Instagram
Шанувальники прийшли в захват від нових фото Асмус. Вони зазначили, що артистка дуже схожа зі своєю сестрою і засипали дівчат компліментами.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Христина Асмус вразила мережу пікантним знімком, на якому вона без одягу позували у ванній.
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