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4 вересня • оновлено в 12:06
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Дружина Харламова показала свого "клона": мережа в захваті

2.7т Читати матеріал російською

Російська актриса, зірка серіалу "Інтерни" і дружина популярного коміка Гаріка Харламова Христина Асмус показала шанувальникам свою молодшу сестру.

Відповідні знімки артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Зазначимо, що в підписі до фото Асмус привітала сестру з днем народження і назвала її своїм найкращим другом.

"Моя сестра, мій мотор, мій найкращий друг. Людина, яка мотивує мене найбільше в житті. Ще раз із Днем народження! За тобою хоч у космос, люблю шалено! Ну що, схожі?", — написала Христина.

Христина Асмус

Христина Асмус

Фото з Instagram

Христина Асмус із сестрою

Христина Асмус із сестрою

Фото з Instagram

Христина Асмус із сестрою

Христина Асмус із сестрою

Фото з Instagram

Христина Асмус із сестрою

Христина Асмус із сестрою

Фото з Instagram

Новини
"Лякаюче схожа на Началову!" Зірка "Універу" вразила мережу новим образом

Шанувальники прийшли в захват від нових фото Асмус. Вони зазначили, що артистка дуже схожа зі своєю сестрою і засипали дівчат компліментами.

Дружина Харламова показала свого "клона": мережа в захваті
Дружина Харламова показала свого "клона": мережа в захваті
Дружина Харламова показала свого "клона": мережа в захваті
Дружина Харламова показала свого "клона": мережа в захваті
Дружина Харламова показала свого "клона": мережа в захваті

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Христина Асмус вразила мережу пікантним знімком, на якому вона без одягу позували у ванній.

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Особа
Крістіна Асмус
Місце
Росія
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