Дружина Фагота Ольга Навроцька зізналася, чому в них немає дітей

Дружина лідера гурту ТНМК ("Танок на майдані Конго") Олега Михайлюти 46-річна дизайнерка Ольга Навроцька розповіла, чому в них досі немає дітей.

У програмі " Зірковий шлях" на телеканалі Україна дизайнерка поділилася особистим життям. Так, вона заявила, що народжувати дітей не поспішає, аргументуючи факт невідповідним уже віком. Але сам 46-річний Фагот не проти мати ще одну дитину.

"Олег дуже не проти був би, але в мене у принципі вже і вік такий, що вже це важкувато зробити і є певні ... Ну ось ні, не моя тема. Кожному своє, тому я childfree, виходить", – зізналася Навроцька.

Крім того, Фагот і Навроцька живуть у цивільному шлюбі 11 років. Дизайнерка пояснила, чому вони досі не одружилися. Як виявилося, Фагот робив пропозицію руки і серця Навроцькій, однак, за словами зірки, це сталося у невідповідний момент.

"Він його робив на самому-самому початку, коли я намагалася від нього втекти. Загалом, робив, але невчасно. Я думаю, що якби ми напилися десь у Лас-Вегасі й пішли одружилися, це мені сподобалося б. А так, ні, не хочу", – пояснила дизайнерка.

Варто зазначити, що у Фагота є 10-річний син Микита від попередніх стосунків. Коли артист познайомився з Навроцькою, він зустрічався із журналісткою на ім'я Настя. Попри те, що дівчина була від нього вагітна, музикант розірвав ці стосунки. Він не зрікся дитини і бере активну участь у її вихованні.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Фагот із ТНМК заразився коронавірусом і назвав свої симптоми.