Дружина Єфремова вирішила подати на розлучення

Дружина російського актора Михайла Єфремова, засудженого за смертельну ДТП, Софія Круглікова після майже 20 років шлюбу вирішила подати на розлучення.

Про це повідомляє видання "Комсомольська правда" з посиланням на близького друга сім'ї. За словами інсайдерів, Круглікова не змогла пробачити чоловікові зраду з 36-річною актрисою Дариною Білоусовою. Нагадаємо, що на наступний день після аварії поліція знайшла актора вдома у молодої колеги – так і розкрився їхній давній та бурхливий роман.

"Софія зібралася розлучатися. Принципове рішення прийнято, тепер це питання часу. Для Міші, звичайно, це стане ударом, актом зради... Причина розлучення? Думаю, тут є й емоції, і холодний розрахунок. Соня не змогла пробачити чоловікові зраду з цієї молодою актрисою Дариною Білоусовою, яка ще й вилізла назовні", – заявило джерело.

Також, за словами близького друга сім'ї, Софія має намір скористатися тюремним терміном Єфремова, щоб розділити майно.

"Ну, а крім того, поки Михайло за ґратами, його майно легше поділити. Якщо зібрати всі накопичення, нерухомість та інше, набіжить дуже пристойна сума. Десятки, якщо не сотні мільйонів рублів. Зараз все це знаходиться у володінні Софії. Рідкісна ображена жінка в такому разі не жадала б помсти", – підсумував він.

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