Дружина DZIDZIO про свою кар'єру співачки: я довго була зручною жінкою

Дружина українського артиста DZIDZIO співачка SLAVIA (справжнє ім'я якої Ярослава Притула-Хома) нещодавно почала свій сольний проєкт.

Знаменитість тривалий час залишалася в тіні чоловіка, і зараз вона вирішила відновити свою музичну кар'єру.

В ексклюзивному інтерв'ю для OBOZREVATEL SLAVIA розповіла про свою творчість, про сімейне життя з Михайлом і про майбутнє поповнення в їхній сім'ї.

– Ярослава, ви нещодавно представили свій хіт "Я тобі не мамка". Чому так довго зважувалися на співочу кар'єру? Адже музикою ви займаєтесь уже давно.

– Музикою я займаюся з дитинства, спочатку відвідувала спеціалізовану музичну школу імені Крушельницької, пізніше музичне училище та університет культури і мистецтв у Києві. Уже після навчання викладала в будинку культури "Кристал" у місті Новояворівськ (рідне місто Михайла). Я вчила дітей у вокальній студії "Слава". Також паралельно у нас із Михайлом був гурт "Друзі", в якому ми разом співали. Я завжди писала пісні для себе, для своїх виконавців, деякі з них записувала, їх можна почути на моєму Youtube каналі. Першою моєю відеороботою був кліп на пісню "Чиста, як сльоза". Дуже пишаюся своїм дебютним кліпом, тому що це була велика школа, яку успішно пройшла.

До виходу дебютного кліпу ми переїхали до Києва і я продовжила займатися вокалом з дітьми. Але в якийсь момент зрозуміла, що мені потрібно розвиватися особисто. Я вирішила реалізувати свою мрію – стати акторкою. Пішла в кіношколу Ukrainian film school. Саме ці заняття допомогли мені більше і глибше зрозуміти себе і відчувати людей. І власне, на підґрунті цих почуттів з'явилася пісня "Я тобі не мамка".

Пізніше здійснилася ще одна моя мрія – я відправила свою пісню на Нацвідбір на Євробачення. До речі, моя пісня дійшла до продюсера DZIDZIO Анатолія Безуха, який сказав: "Що ж ти не говориш, що відправила свою пісню на Нацвідбір Євробачення. Дай послухати". Я йому дала послухати і він дуже добре і весело сприйняв цю композицію, був вражений. Після того він відповів мені: "Я тобі допоможу зняти кліп. Це буде подарунком тобі до Нового року".

До речі, в одному з інтерв'ю Дзідзьо сказав, що мій кліп вийшов не таким, як він хотів. Моя відеоробота йому не підходила. Однак все, що там є, це абсолютно мені органічно, адже зараз саме так я себе відчуваю. Я щаслива, що можу робити те, що мені подобається.

– В одному з архівних інтерв'ю ви заявили, що не хотіли б займатися шоу-бізнесом, оскільки "це не для жінки, чоловік має будувати кар'єру, дружина має сидіти вдома". Чому так різко змінили думку?

– Це сталося не різко, я пройшла довгий шлях, щоб дійти до такої думки. Насправді, це нормально, якщо колись так говорила. Значить я росту, це мій досвід. Саме тоді мій чоловік робив кар'єру, і говорив, що йому буде спокійніше, коли я буду вдома. Він не хотів за мене переживати. Михайло говорив, що він знає, що таке концерти: це робота вночі, це фанати тощо. Я хотіла, щоб моєму чоловікові було спокійно, щоб він міг будувати свою кар'єру. А дружина має бути для нього підтримкою й опорою. Тоді я вирішила саме так, і думала, коли у Михайла все складеться, він зможе і мені допомогти. Все своє життя я співала, завжди писала пісні і досі відчуваю в цьому своє покликання. Кожна душа, яка приходить на цю землю, повинна виконати своє завдання. Якщо вона цього не робить, то не знаходить собі місця і спокою.

– Чому для сценічного псевдоніма ви вибрали SLAVIA? Самі так вирішили або хтось підказав?

– За часів гурту "Друзі" я виступала під ім'ям Славка, це таке ласкаве слово, яке походить від імені Слава зі Львівщини. Його не всі насправді розуміли. Тому коли я писала Славка, дехто називав мене Славія. Не розуміла, чому так, просто плутали одну букву. Але після знімань мого дебютного кліпу "Чиста, як сльоза", режисер запитав: "будеш міняти своє ім'я, тому що не всі його розуміють?" Тоді я сказала, що ні. Напередодні виходу цього кліпу мені, як буває у творчих людей, наснилося, що я маю стати Славією, а Славка була вже в минулому. Відтоді почалася моя вже сольна кар'єра.

– Розкажіть, що чекати вашим прихильникам найближчим часом у вашій творчості? Чи будете ви записувати альбом?

– Незабаром відбудеться прем'єра моєї нової пісні, вона вже готова. Цього разу новий трек стане ще крутішим і цікавішим. І зовсім скоро чекайте альбом.

– Не думали ви записати дует із DZIDZIO?

– Колись ми вже співали в дуеті у гурті "Друзі", коли Михайло ще не був DZIDZIO. Пам'ятаю, якось в одну з річниць я написала пісню і подарувала Михайлу, вона називалася "Мрія", потім ми виконали її разом. А нові пісні в дуеті з DZIDZIO, можливо, ще запишемо.

– Як чоловік ставиться до вашої творчості? Допомагає? Дає поради?

– Михайло безумовно успішний артист, я в нього вірю, він багато зробив і ще багато зробить. Але, що стосується мене, він завжди попереджає. Він говорить, що це важко, але я повинна пройти свій шлях. Я цікавлюся думкою багатьох, успішніших від мене, у них є чому повчитися. Але останнє слово завжди за мною, тому що це моя творчість. Після прем'єри пісні "Я тобі не мамка" я мала безумовний успіх, мене помітили, заговорили, і тоді зрозуміла, що Михайло дуже ревнивий творчо. Він дуже важко пережив мою прем'єру. Але коли зрозумів, що я налаштована рішуче, звик до цієї думки. Я довго була зручною дружиною, але зрозуміла, що найважливіше слухати себе.

– Як у родині вживаються два артисти? Чи вистачає часу один для одного?

– Завжди була за те, щоб більше часу проводити разом, відпочивати, подорожувати. Цього літа, наприклад, я відкрила багато цікавих, нових місць в Україні, але Михайло не любить відпочивати, не любить подорожувати, він одержимий і горить роботою. Він завжди працює, і я його приймаю таким, яким він є. Я це поважаю і навіть беру приклад. Тому теж вирішила зайнятися кар'єрою.

– Чому ви так рідко з'являєтеся разом із чоловіком на публіці?

– Там, де потрібно бувати на публіці, це робота. А Михайло не любить поєднувати роботу й особисте життя. Удвох ми буваємо там, де нас запрошують як сім'ю. Найчастіше це якісь приватні вечірки.

– Чому ваше сімейне життя з Михайлом ви вирішили не показувати? Це було ваше рішення?

– Згадала історію: на одному з концертів DZIDZIO його маленька дівчинка-фанатка, яка дізналася, що у нього є дружина, розплакалася. І очевидно, для дитини це було розчарування. Я думаю, що Михайло просто став заручником свого образу, у DZIDZIO не повинно бути дружини. А я, наприклад, майже щороку виставляю в соціальні мережі на нашу річницю весілля фото, щоправда, їх не так багато, які мені подобаються. Цьогоріч я готую для Михайла сюрприз.

– Чи часто вам ставлять питання про те, коли будуть у вас діти? І чи готові ви стати батьками?

– Це питання ставлять часто не тільки нам. Спочатку питають коли одружитеся, потім коли діти, причому не тільки рідні та близькі. Порадників дуже багато. Діти народжуються, коли їм треба, коли приходить їхній час. Я мрію про цей момент, уявляю його і відчуваю, що він настане вже скоро.

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