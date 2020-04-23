Зірка Instagram Оксана Самойлова, яка нещодавно заявила про своє рішення розлучитися з репером Джиганом, зізналася в тому, що знаходиться на межі.

Так, за словами жінки, за останні кілька місяців на неї звалилося багато бід. А тепер ще й вимушений карантин. Самойлова зазначила, що самоізоляція дається їй непросто і їй би хотілося повернутися до колишнього життя. Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram.

Оксана Самойлова Фото: instagram/samoylovaoxana

"У списку бід, які обрушилися на мене за останні кілька місяців, карантин займає останнє місце. З цього приводу навіть страждати не встигаю, сил не вистачає, але хочеться, звичайно, мати можливість вільно працювати, гуляти, подорожувати та жити. Здається, вся користь від самоізоляції вже отримана: книги, спілкування з дітьми, прибирання, марафони, тренування, приготування. Все зроблено перероблено і дороблено. Просто лежати й відпочивати сил вже немає. Це найскладніше для всіх зараз, напевно. Всі, звичайно, бадьоряться в Instagram, типу є ще запал на додатковий місяць самоізоляції, але особисто я – все. На грані", – зізналася Самойлова.

Оксана Самойлова Фото: instagram/samoylovaoxana

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