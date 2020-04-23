Зірка Instagram Оксана Самойлова, яка нещодавно заявила про своє рішення розлучитися з репером Джиганом, зізналася в тому, що знаходиться на межі.
Так, за словами жінки, за останні кілька місяців на неї звалилося багато бід. А тепер ще й вимушений карантин. Самойлова зазначила, що самоізоляція дається їй непросто і їй би хотілося повернутися до колишнього життя. Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram.
Оксана Самойлова
Фото: instagram/samoylovaoxana
"У списку бід, які обрушилися на мене за останні кілька місяців, карантин займає останнє місце. З цього приводу навіть страждати не встигаю, сил не вистачає, але хочеться, звичайно, мати можливість вільно працювати, гуляти, подорожувати та жити. Здається, вся користь від самоізоляції вже отримана: книги, спілкування з дітьми, прибирання, марафони, тренування, приготування. Все зроблено перероблено і дороблено. Просто лежати й відпочивати сил вже немає. Це найскладніше для всіх зараз, напевно. Всі, звичайно, бадьоряться в Instagram, типу є ще запал на додатковий місяць самоізоляції, але особисто я – все. На грані", – зізналася Самойлова.
Оксана Самойлова
Фото: instagram/samoylovaoxana
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У Джигана і його дружини Оксани Самойлової 18 лютого 2020 року народилася четверта дитина.
Пара також виховує трьох доньок.
Через кілька тижнів після пологів Самойлової Джиган почав знімати дивні відео, перебуваючи в нетверезому стані, і викладати їх в мережі.
Пізніше стало відомо, що артист лікується в наркологічній клініці і, ймовірно, розійшовся з дружиною.
За кілька днів до зізнання Самойлової про розлучення з чоловіком, в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Джиган вирішив продати будинок, в якому він жив з дружиною і дітьми.
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