Позапланове кесареве і підписаний заповіт: дружина Джигана розповіла про четверті пологи

Модель Оксана Самойлова, дружина російського репера Джигана, на другий день після кесаревого розтину розповіла, як пройшли її четверті пологи.

Так, за словами дівчини, її привезли в приватну клініку в Маямі о 6 ранку. Самойловій поставили крапельниці, підключили до моніторів і попросили заповнити документи разом з сертифікованим перекладачем. Серед них, до речі, був навіть заповіт (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

Оксана Самойлова народила сина Скріншот з відео

"Спочатку знаходишся в оглядовій. Там ставлять датчики, крапельниці, дивляться перейми. В процесі підписуєш всі документи. Серед них, до речі, був навіть заповіт, потім хто буде приймати рішення за тебе, якщо ти будеш не в змозі. Дбайлива Америка. Потім ми ще довго чекали підтвердження з банку крові. Без цього ніяк не можна, раптом тобі переливання знадобиться. А в операційній все швидко минає: там з тобою 10 лікарів знаходиться", – розповіла Самойлова.

Оксана Самойлова Скріншот з відео

Також дружина репера зізналася, що пологи пішли не за планом. За її словами, дитина повинна була народитися пізніше.

Джиган і Самойлова з сином Фото: instagram/samoylovaoxana

"Я тільки зараз до шостої вечора починаю приходити в себе. Хоча минуло вісім годин після операції. Я не спала всю ніч через перейми. Коротше, все взагалі не за планом було. Як все почалося, так і все закінчилося", – зізналася Самойлова. Вона також поскаржилася, що їй ніяк не вдається виспатися, адже її часто оглядають лікарі.

Оксана Самойлова Скріншот з відео

Зараз Оксана відчуває себе добре. Вона здивувалася, що не відчувала сильних післяопераційних болів. Через сім з половиною годин після пологів їй дозволили перекусити. До речі, дружина Джигана досі перебуває в лікарні разом з новонародженним сином.

Оксана Самойлова Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Оксана Самойлова показала, як виглядає через день після четвертого кесаревого розтину.

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