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20 лютого • оновлено в 11:21
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Позапланове кесареве і підписаний заповіт: дружина Джигана розповіла про четверті пологи

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Модель Оксана Самойлова, дружина російського репера Джигана, на другий день після кесаревого розтину розповіла, як пройшли її четверті пологи.

Так, за словами дівчини, її привезли в приватну клініку в Маямі о 6 ранку. Самойловій поставили крапельниці, підключили до моніторів і попросили заповнити документи разом з сертифікованим перекладачем. Серед них, до речі, був навіть заповіт (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

Оксана Самойлова народила сина

Оксана Самойлова народила сина

Скріншот з відео

"Спочатку знаходишся в оглядовій. Там ставлять датчики, крапельниці, дивляться перейми. В процесі підписуєш всі документи. Серед них, до речі, був навіть заповіт, потім хто буде приймати рішення за тебе, якщо ти будеш не в змозі. Дбайлива Америка. Потім ми ще довго чекали підтвердження з банку крові. Без цього ніяк не можна, раптом тобі переливання знадобиться. А в операційній все швидко минає: там з тобою 10 лікарів знаходиться", – розповіла Самойлова.

Оксана Самойлова

Оксана Самойлова

Скріншот з відео

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Також дружина репера зізналася, що пологи пішли не за планом. За її словами, дитина повинна була народитися пізніше.

Джиган і Самойлова з сином

Джиган і Самойлова з сином

Фото: instagram/samoylovaoxana

тільки зараз до шостої вечора починаю приходити в себе. Хоча минуло вісім годин після операції. Я не спала всю ніч через перейми. Коротше, все взагалі не за планом було. Як все почалося, так і все закінчилося", – зізналася Самойлова. Вона також поскаржилася, що їй ніяк не вдається виспатися, адже її часто оглядають лікарі.

Оксана Самойлова

Оксана Самойлова

Скріншот з відео

Зараз Оксана відчуває себе добре. Вона здивувалася, що не відчувала сильних післяопераційних болів. Через сім з половиною годин після пологів їй дозволили перекусити. До речі, дружина Джигана досі перебуває в лікарні разом з новонародженним сином.

Оксана Самойлова

Оксана Самойлова

Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Оксана Самойлова показала, як виглядає через день після четвертого кесаревого розтину.

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Автор
Крістіна Долматова
Особи
Оксана Самойлова Джиган
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