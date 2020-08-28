Дружина Бабкіна розповіла, як у них з артистом протікає коронавірус (Instagram Сніжани Бабкіної).

Дружина українського співака Сергія Бабкіна Сніжана розповіла, що вони з чоловіком переносять коронавірус без ускладнень, підтримують стан вітамінами та п'ють багато води.

Такою інформацією вона поділилася на особистій сторінці в Instagram. Сніжана також зазначила, вони з чоловіком самоізолювалися у квартирі батьків музиканта, а за їхніми дітьми доглядає її мама та няня.

"Багато питанням з приводу дітей – ми з ними не контактували останнім часом і з батьками теж. Вони зараз з моєю мамою та нянею у нас вдома. Ми самоізолювалися у квартирі у батьків Сергія. З приводу стану: я не хворіла ГРВІ вже два роки, останній раз був до вагітності. Відмінність в тому, що не забитий ніс, але запахів та смаків я не відчуваю. Ти не можеш випити антибіотик або якусь чарівну таблетку й одужати: ліків ніяких немає, і потрібно просто підтримувати свій стан і свій імунітет вітамінками, фрешами, водичкою чистою. Дуже велика слабкість, вона постійно тебе переслідує, і в голові ніби обруч залізний", – розповіла Сніжана.

Дружина Бабкіна розповіла, як у них з артистом протікає коронавірус (Instagram Сніжани Бабкіної)

Жінка також додала, що вже йде на поправку, а Сергій переживає перші важкі симптоми. До речі, Сніжана зазначила, що вони з чоловіком недавно зробили КТ легенів. Поки підстав для занепокоєння немає.

Дружина Бабкіна розповіла, як у них з артистом протікає коронавірус (Instagram Сніжани Бабкіної)

Про те, що Сергій Бабкін разом з дружиною Сніжаною заразилися коронавірусом, стало відомо 27 серпня. Артист також розповідав про симптоми хвороби.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно стало відомо, що актриса "Кварталу 95" Олена Кравець заразилася коронавірусом. Читайте також про те, хто ще з українських зірок захворів на COVID-19.

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