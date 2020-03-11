Дружина Бабкіна розповіла про стан сина, який потрапив у реанімацію. Фото

Дружина українського музиканта Сергія Бабкіна Сніжана розповіла про стан старшого сина, 13-річного Артура, який 4 березня потрапив у реанімацію.

Так, на особистій сторінці в Instagram Сніжана опублікувала спільне фото з сином.

Сергій і Сніжана Бабкіни з дітьми Instagram @babkin_official

Як повідомила Бабкіна, Артур все ще знаходиться в лікарні, проте відчуває себе вже набагато краще.

"У нас чудові новини! Зараз нас переводять з реанімації в стаціонар! Артусіку вже набагато краще! Дякую Вам за підтримку й мільйон добрих повідомлень", – написала в соцмережі Сніжана.

Син Сергія і Сніжани Бабкіних Артур Instagram @snezhana_babkina

Син Сергія і Сніжани Бабкіних Артур Instagram @snezhana_babkina

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, 13-річний Артур був терміново госпіталізований в реанімацію з серйозним діагнозом – пневмонія з ускладненнями. Його намагалися лікувати вдома, але стан хлопчика значно погіршився.

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