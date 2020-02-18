"Друга Жанна!" Сестра покійної Фріске показала напівголе фото на пляжі

Сестра покійної співачки Жанни Фріске Наталя показала яскраве фото з пляжу. На ньому вона позувала у відвертому бікіні, демонструючи струнку фігуру.

Фото Фріске розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

instagram.com/friske_natalia

"Бути уважним до жінки – це набагато краще, ніж регулярно давати про себе знати. Це зацікавлено слухати, відкрито говорити, захоплено дивитися, але перш за все - постійно балувати, вчасно помічати і негайно реагувати. Реагувати на повідомлення, невдоволення і пропозиції, прохання допомогти, прагнення здивувати і бажання побачитися", - підписала знімок Фріске.

"Нарешті нормальна фігура серед фотошопленних і неправдоподібних на просторах Instagram", "Дуже красиво. Як давно я не бачила на власні очі таких яскравих фарб", "Красиві ніжки", "Я не можу відірвати погляд . Шикарна, зводиш з розуму", "Красуня! Друга Жанна", - коментую знімок в мережі.

Нещодавно Наталія Фріске влаштувала скандал через статую в одному з ресторанів.

Також читайте на OBOZREVATEL, як Наталія Фріске розлютилася через те, що її порівнюють з її сестрою.

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