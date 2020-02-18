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18 лютого • оновлено в 10:35
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"Друга Жанна!" Сестра покійної Фріске показала напівголе фото на пляжі

2.6т
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Сестра покійної співачки Жанни Фріске Наталя показала яскраве фото з пляжу. На ньому вона позувала у відвертому бікіні, демонструючи струнку фігуру.

Фото Фріске розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

"Друга Жанна!" Сестра покійної Фріске показала напівголе фото на пляжі

instagram.com/friske_natalia

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"Бути уважним до жінки – це набагато краще, ніж регулярно давати про себе знати. Це зацікавлено слухати, відкрито говорити, захоплено дивитися, але перш за все - постійно балувати, вчасно помічати і негайно реагувати. Реагувати на повідомлення, невдоволення і пропозиції, прохання допомогти, прагнення здивувати і бажання побачитися", - підписала знімок Фріске.

Уважність Бути уважним до жінки – це набагато більше, ніж регулярно давати про себе знати. Це зацікавлено слухати, відкрито говорити, захоплено дивитися, але перш за все - постійно балувати, вчасно помічати і негайно реагувати. Реагувати на які надходять повідомлення, що виникають невдоволення і з'являються пропозиції, прохання допомогти, прагнення здивувати і бажання побачитися.

Публікація від Natalia Friske (@friske_natalia)

"Нарешті нормальна фігура серед фотошопленних і неправдоподібних на просторах Instagram", "Дуже красиво. Як давно я не бачила на власні очі таких яскравих фарб", "Красиві ніжки", "Я не можу відірвати погляд . Шикарна, зводиш з розуму", "Красуня! Друга Жанна", - коментую знімок в мережі.

"Друга Жанна!" Сестра покійної Фріске показала напівголе фото на пляжі
"Друга Жанна!" Сестра покійної Фріске показала напівголе фото на пляжі
"Друга Жанна!" Сестра покійної Фріске показала напівголе фото на пляжі
"Друга Жанна!" Сестра покійної Фріске показала напівголе фото на пляжі
"Друга Жанна!" Сестра покійної Фріске показала напівголе фото на пляжі

Нещодавно Наталія Фріске влаштувала скандал через статую в одному з ресторанів.

Також читайте на OBOZREVATEL, як Наталія Фріске розлютилася через те, що її порівнюють з її сестрою.

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Автор
Марія Дідик
Особа
Наталія Фріске
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