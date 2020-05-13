Друг російського актора Сергія Жигунова, художник Сергій Заграєвський, заявив, що після розставання з Анастасією Заворотнюк артиста наче підмінили.

Так, в інтерв'ю виданню Sobesednik.ru чоловік заявив, що роман із Заворотнюк був найщасливішим періодом життя Жигунова.

Анастасія Заворотнюк і Сергій Жигунов vokrug.tv

За словами Заграєвського, після розриву з Заворотнюк Жигунов став більш стриманим. А також закинув дачу, на якій проводив весь свій час у період роману з актрисою.

"Якщо ми хочемо розуміти, що таке для Жигунова історія з Настею Заворотнюк, ми повинні знати передісторію дачі усіма нами улюбленого актора. Дача для Сергія була всім на світі! У мене склалося враження, що він в житті нічого так не любив, як цю дачу . Він тут вилизував кожен куточок, кожну деревинку, особисто керував робітниками. Після розставання з Настею Заворотнюк Сергія як підмінили. Він стримано вітався, не було вже тієї відкритої жигунівської посмішки, перестав мені показувати свої дачні нововведення. Раніше, як тільки щось побудує , зробить новий ставок або придумає новий дизайн доріжок – завжди мене запрошував оцінити, похвалитися. Незабаром після відходу Насті зник звідси й Жигунов", – каже чоловік.

Анастасія Заворотнюк і Сергій Жигунов starhit.ru

Також Заграєвський прокоментував новий роман Жигунова з Вікторією Ворожбит:

"Щиро бажаю йому щастя, щоб у нього ніколи не було більше такого гіркого розставання, як з Настею. Хоча, напевно, таке сильне кохання буває один раз в житті..."

Анастасія Заворотнюк і Сергій Жигунов musring.ru

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що колишній коханий актриси Анастасії Заворотнюк і колега по серіалу "Моя прекрасна няня" Сергій Жигунов погано до неї відносився, коли у них був роман.

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