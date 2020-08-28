Друг про смерть Паніна: сталося щось жахливе, він відчайдушно боровся

Російський актор Ігор Міркурбанов прокоментував обставини смерті свого друга та колеги Андрія Паніна. Артист помер 6 березня 2013 року від черепно-мозкової травми.

За словами Міркурбанова, він не вірить офіційній версії події, що Панін міг впасти бувши п'яним і отримати травму. Актор вважає, що з його другом "відбулося щось жахливе". Про це йшлося у програмі "Судьба человека" (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

"Думаю, з ним сталося щось жахливе. Я не знаю всіх подробиць. Андрій був у чудовій формі. Він не пив горілку, ретельно стежив за собою при виборі спиртних напоїв. Пив тільки біле вино. Він дуже стежив за здоров'ям і за своєю формою. Панін страждав, так, але це не було алкогольним забуттям. Трапитися могло щось з ряду геть, щоб він зірвався", – заявив Міркурбанов.

Ігор Міркурбанов розповів про дивну смерть Андрія Паніна (скріншот з відео)

Також Міркурбанов згадав останню зустріч з Паніним незадовго до його загибелі. Актор зазначив: він досі переживає, що не зміг прийти на допомогу другові.

"Ми зустрілися на "Мосфільмі", він як раз приїхав з відпочинку – засмаглий, стрункий, неймовірно гарний. Він все робив легко і жартома. Принаймні, так було в наших відносинах. При цьому Андрія можна було з упевненістю назвати дуже сильною та глибокою людиною. Мені гірко від того, що я іноді усвідомлюю – йому було боляче, він страждав. Андрій відчайдушно боровся за своє життя. Так мені здається", – підсумував Міркурбанов.

Андрій Панін (фото – m.russia.tv)

Нагадаємо: Андрія Паніна знайшли мертвим у власній квартирі з травмою голови 6 березня 2013 року. Слідство прийшло до висновку, що смерть актора не була насильницькою: він впав вдома і сильно вдарився головою. Проте, ряд друзів і шанувальників артиста упевнені, що його вбили. На момент смерті Паніну було 50 років.

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