Це буде подвійне щастя: друг Петросяна висловився про вагітність його молодої дружини

Друг російського коміка Євгена Петросяна, художник Нікас Сафронов, висловився про ймовірну вагітність його молодої дружини Тетяни Бурхунової.

Так, за словами знаменитості, народження малюка піде Петросяну на користь. Він зазначив, що зараз комік прекрасно виглядає, набагато молодшим за свої роки, а внаслідок нових позитивних емоцій у нього додасться енергії. Про це Сафронов повідомив в інтерв'ю виданню "Собеседник".

Нікас Сафронов і Тетяна Бурхунова

"Я від багатьох чув, що Петросян, ймовірно, скоро вдруге стане татом. Народження дитини – це завжди щастя, а для Євгена Вагановича, який пережив дуже складне розлучення, думаю, це буде подвійне щастя. Він прекрасно виглядає, набагато молодшим за свої років, а внаслідок нових позитивних емоцій у нього додасться енергії. Молода дружина, дитина – він скине років 30. Та й на емоційному тлі це відіб'ється позитивно. Так що за Петросяна можна тільки порадіти", – сказав Сафронов.

Євген Петросян і Тетяна Бурхунова Фото: kp.ru

Також художник сподівається, що попри різницю у віці парі вдасться зберегти сім'ю та стосунки.

"Їм потрібно дуже ніжно берегти свої почуття, щоб не втратити кохання. Розумієте, коли у подружжя велика різниця у віці, складніше зберегти сім'ю. Так показує практика. Коли різниця у віці до двадцяти років, ще можливо створити міцний союз. Коли різниця у віці більша – набагато складніше... Тому Тетяна повинна цінувати, поважати та віддавати всю себе своєму чоловіку. Тільки так вони зможуть прожити довго", – підсумував Сафронов.

Євген Петросян і Тетяна Бурхунова Фото: fakty.ua

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Тетяна Брухунова написала у своєму Instagram, що постійно піддається нападкам через роман з Петросяном, адже багатьох обурює її вік і той факт, що вона практично замінила в його житті гумористку Олену Степаненко.

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