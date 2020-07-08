Друг Павла Прилучного злив відео їхнього відпочинку з Карпович

У мережі з'явилося відео зі спільного відпочинку Павла Прилучного і Мирослави Карпович в Криму. Нагадаємо, що акторів, яким приписують роман, вже раніше бачили на анексованому півострові разом з дітьми Павла.

Відповідний ролик опублікував у своїх соцмережах друг актора Ілля Васильєв, передає Telegram-канал "Только никому". На ньому фігурує Прилучний і сам Васильєв, а за кадром, за словами інсайдерів, чітко чути голос Карпович (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

"Друг Павла Прилучного запостив stories з яхти, де відпочиває актор з дітьми, і на відео чітко чути голос Мирослави Карпович. Відмовлялися вже марно", – йдеться в заяві каналу.

Ілля Васильєв і Павло Прилучний відпочивають на яхті (Instagram Іллі Васильєва)

Зазначимо, що самі Прилучний і Карпович інформацію про свій роман не підтверджують. Так, нещодавно Павло на особистій сторінці в Instagram звертався до людей з проханням перестати приписувати йому "неіснуючі історії".

При цьому очевидці не раз публікували спільні фото акторів. Спочатку Карпович і Прилучного помітили на спільному шопінгу в Москві, потім їх сфотографували в Криму – артисти разом з дітьми Прилучного відправлялися кататися на яхті.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Агата Муценієце зізналася, що актор Павло Прилучний, з яким вони розлучилися 15 червня 2020 року, погано до неї ставився і намагався її залякати.