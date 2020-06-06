Відомий радянський актор, народний артист РФ Михайло Кокшенов, який помер на 84-му році життя 5 червня, останнім часом "згасав на очах".

Про це розповів його близький друг, сатирик Аркадій Інін. Він спростував інформацію про те, що у артиста було онкологічне захворювання, передає starhit.ru.

"Міша три роки перебував у важкому стані після інсульту. То краще йому було, то гірше. Так само і їв: то сам, то доводилося годувати. Звичного спілкування з Мішею вже давно не було. Почути його – вже щастя. Подробиці про одного дізнавався через його дружину Наталю. Вона зробила для чоловіка все: доглядальниці, масажисти, кращі реабілітаційні центри", – розповів він.

"Ми відчували, рано чи пізно це станеться. Останні місяці Міша лежав в підмосковній лікарні. Його привезли туди в тяжкому стані – відразу направили в реанімацію. Онкологічне захворювання? Ні, перший раз про нього чую", – додав Інін.

Кадр з фільму "На Дерибасівській гарна погода" Фото: spletnik.ru

Нагадаємо, Кокшенов знявся більш ніж в 100 фільмах, і навіть встиг спробувати себе в ролі режисера. Раніше OBOZREVATEL розповідав про найвідоміші фільми 84-річного артиста.

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