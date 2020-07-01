Друг Харламова з Comedy Club розповів про страждання коміка через Асмус

Комік Гарік Харламов важко переживав критику і нападки в мережі, які звалилися на нього та його дружину Христину Асмус після виходу фільму "Текст". Ймовірно, негатив з боку суспільства після порно-сцени в "Тексті", героїнею якої стала Асмус, і став однією з причин для руйнування їхнього шлюбу.

Таку думку висловив засновник Comedy Club Production, колега і друг Харламова Артур Джанібекян в ток-шоу "Просто про складне", пише "Комсомольская правда". За його словами, Харламова "було дуже боляче через критикe і знущаня над ним і Христиною".

"При цьому Гарік тримався мужньо, і я вітаю його у всіх сенсах цього слова, і вважаю, що це тільки частина і один прояв цього інформативного суспільства", – розповів засновник Comedy Club Production.

Джанібекян і Харламов 24СМІ

Продюсер вважає, що Гарік повинен бути готовим до будь-яких проявів агресії, оскільки він несе відповідальність за сім мільйонів своїх фоловерів у Instagram.

"Ніхто з них, коли підписувався, з тобою не підписував договір про те, що він розумна, доцільно мислячя, нормальна людина. Серед них дуже велика кількість умовно ненормальних, ненормальних в моєму розумінні, але в їхньому розумінні – це абсолютно нормально. Ну що поробиш, це життя", – пояснив Джанібекян.

Харламов і Асмус з донькою WomanHit.ru

Відзначимо, фільм "Текст" вийшов на екрани 14 жовтня 2019 року і відразу ж спровокував гучний скандал. Одним з найбільш обговорюваних епізодів картини режисера Клима Шипенка стала постільна сцена головних героїв. Христина Асмус знялася разом з Іваном Янковським, актори переконливо зіграли коханців, багато глядачів повірили, що секс в кадрі був справжнім.

Після виходу стрічки відразу ж поповзли чутки про можливе розлучення пари Харламова і Асмус. Крім того, на Христину і Гаріка звалилася величезна хвиля хейту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 червня стало відомо, що Гарік Харламов і Христина Асмус розлучаються після 8 років шлюбу. Подружжя відзначило, що це зважене і обопільне рішення. У пари є спільна 6-річна донька Анастасія.