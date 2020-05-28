Історик моди й ведучий "Модного вироку" Олександр Васильєв прокоментував ситуацію зі співачкою Надією Бабкіною, яку звинувачують у тому, що вона не лікувалася в лікарні від коронавірусу, а робила пластичну операцію.

В інтерв'ю виданню Sobesednik.ru ведучий заявив, що артистка зараз виглядає здоровою завдяки косметиці.

Надія Бабкіна iz.ru

"Вона перед зйомками нафарбувала губи, вії. Не дарма ж кажуть, що краса жінки часто знаходиться в її косметичці. А люди цього не розуміють. Якщо з Надії Георгіївни все змити, то, звичайно, вона вже не буде виглядати такою здоровою. Кожна жінка, якщо підфарбує губи, стане симпатичнішою. А якщо до цього додати манікюр, дорогий одяг, дуже красиві, нехай і вставні зуби, то це буде ще більш гарне враження. А що вони хочуть, ці підписники? Побачити Надію зморшкуватою, беззубою та сивою? Такого ніколи не буде. Загалом, у цих розмовах є частка заздрості. Я повністю на стороні Надії Георгіївни", – заявив Васильєв.

Надія Бабкіна unian.net

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що шанувальники російської співачки Надії Бабкіної, яка місяць знаходилася в лікарні, почали сумніватися в тому, що 70-річна артистка справді перенесла важку хворобу.

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.