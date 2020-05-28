Головна Новини
28 травня • оновлено в 10:33
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Друг Бабкіної відповів на цькування співачки через коронавірус

2.4т
Читати матеріал російською

Історик моди й ведучий "Модного вироку" Олександр Васильєв прокоментував ситуацію зі співачкою Надією Бабкіною, яку звинувачують у тому, що вона не лікувалася в лікарні від коронавірусу, а робила пластичну операцію.

В інтерв'ю виданню Sobesednik.ru ведучий заявив, що артистка зараз виглядає здоровою завдяки косметиці.

Надія Бабкіна

Надія Бабкіна

iz.ru

"Вона перед зйомками нафарбувала губи, вії. Не дарма ж кажуть, що краса жінки часто знаходиться в її косметичці. А люди цього не розуміють. Якщо з Надії Георгіївни все змити, то, звичайно, вона вже не буде виглядати такою здоровою. Кожна жінка, якщо підфарбує губи, стане симпатичнішою. А якщо до цього додати манікюр, дорогий одяг, дуже красиві, нехай і вставні зуби, то це буде ще більш гарне враження. А що вони хочуть, ці підписники? Побачити Надію зморшкуватою, беззубою та сивою? Такого ніколи не буде. Загалом, у цих розмовах є частка заздрості. Я повністю на стороні Надії Георгіївни", – заявив Васильєв.

Надія Бабкіна

Надія Бабкіна

unian.net

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що шанувальники російської співачки Надії Бабкіної, яка місяць знаходилася в лікарні, почали сумніватися в тому, що 70-річна артистка справді перенесла важку хворобу.

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Анна Міхно
Особи
Олександр Васильєв Надія Бабкіна
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
5
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Шоу люди

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 22 382.

    Вилікувалися: 8439. Померли: 669.

  • У світі захворіли понад 5,7 млн осіб, загинули – більше 354 тисяч.

  • Львівська область побила власний рекорд з виявлення нових випадків коронавірусу.

  • Вчені знайшли новий спосіб передбачати поширення коронавірусу.

  • Ляшко назвав дату, коли в Україні очікується нульова статистика з COVID-19.

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги