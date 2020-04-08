Популярний російський актор і близький друг співачки Надії Бабкіної, яку госпіталізували з підозрою на коронавірус, В'ячеслав Манучаров розповів про останній дзвінок артистці.
Так, в ефірі ток-шоу "Прямий ефір" з Андрієм Малаховим Манучаров зізнався, що він розмовляв з Бабкіною перед її госпіталізацією.
Надія Бабкіна
news.myseldon.com
За словами актора, тоді 70-річна співачка скаржилася на погане самопочуття. Більш того, Бабкіна підозрювала у себе коронавірус.
"Вона сказала:" Я кашляю! Здається, у мене коронавірус ", – згадує Манучаров.
Надія Бабкіна
eg.ru
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що у російської співачки Надії Бабкіної, яку госпіталізували і нібито ввели в медикаментозну кому, не виявлено коронавірус. Повідомляється, що зараз співачка знаходиться на лікуванні в стаціонарі з пневмонією, стан стабільний з позитивною динамікою.
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