Популярний російський актор і близький друг співачки Надії Бабкіної, яку госпіталізували з підозрою на коронавірус, В'ячеслав Манучаров розповів про останній дзвінок артистці.

Так, в ефірі ток-шоу "Прямий ефір" з Андрієм Малаховим Манучаров зізнався, що він розмовляв з Бабкіною перед її госпіталізацією.

Надія Бабкіна news.myseldon.com

За словами актора, тоді 70-річна співачка скаржилася на погане самопочуття. Більш того, Бабкіна підозрювала у себе коронавірус.

"Вона сказала:" Я кашляю! Здається, у мене коронавірус ", – згадує Манучаров.

Надія Бабкіна eg.ru

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що у російської співачки Надії Бабкіної, яку госпіталізували і нібито ввели в медикаментозну кому, не виявлено коронавірус. Повідомляється, що зараз співачка знаходиться на лікуванні в стаціонарі з пневмонією, стан стабільний з позитивною динамікою.

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